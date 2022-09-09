نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية في السعودية، شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية 1444 تعمل الأحوال المدنية السعودية على تقديم كافة الخدمات للمواطنين السعوديين داخل المملكة ، حيث سهلت عليهم الإجراءات بجعلهم إجراءات إلكترونية ، حتى يتمكن المواطنون من إنهاء معاملاتهم وإجراءاتهم. داخل المملكة العربية السعودية ، مثل خدمة تغيير الاسم التي تتم في الأحوال المدنية ، وفي موقع ثقفني نتعرف على شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية للكبار والصغار حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة على في أي وقت.

الأحوال المدنية السعودية

الأحوال المدنية السعودية كيان تابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تأسست الأحوال المدنية في عام 1395 هـ. هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وحصر المواطنين في المملكة ، بالإضافة إلى كونها الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات الهوية المدنية للمواطنين ، والخدمات الأخرى التي تساعد المواطنين في الحصول على أوراقهم الثبوتية وجميع المتطلبات الأخرى ، والمدنية. يرأس الشؤون حالياً “عبد الرحمن بن إبراهيم الجالود”.

شروط تغيير الاسم

وافقت الحالة المدنية على جميع الشروط التي يجب توافرها من أجل تغيير الاسم في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الشروط بالنسبة لك.

ليبلغ 18 عاما لتغيير الاسم لأول مرة أو العودة إلى الاسم السابق.

يجب على المواطن تقديم طلب تغيير الاسم إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية مع توضيح السبب.

أن يختار المواطن اسمًا من الأسماء المتوفرة في السعودية وليس اختيارًا من الأسماء المحظورة.

على المواطن أن يكتب كلمة “ابن أو بنت” بين الاسم والاسم الأول ، وبين اسم الأب واسم الجد.

أن يكون الاسم الجديد مختلفًا عن أسماء إخوة وأخوات الأب الذين لم يكونوا على قيد الحياة.

يجب أن الاسم الجديد يختلف عن اسم الأب.

أن يكتب المواطن الاسم الجديد بالشكل الصحيح وفق قواعد اللغة العربية.

يجب أن يسجل المواطن الاسم الأول في بطاقة الأحوال المدنية دون أي ألقاب أخرى.

شروط تغيير الاسم للأطفال

أفادت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أنه من الممكن أيضًا تغيير الاسم للأطفال دون سن 18 عامًا ، وفقًا للشروط التالية.