“وزارة الموارد البشرية” تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة بالسعودية 1444

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عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن بدء المرحلة الثانية من تنفيذ تعديلات الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص، بعد أن كانت تلك التعديلات يتم تنفيذها بالمنشآت الفردية فقط، والجدير بالعلم بأن تنفيذ تلك المرحلة الثانية يعد امتداد لباقة من تطوير السياسات بالمملكة والخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية بما يتماشى ورؤية المملكة 2030 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة سوق العمل بالسعودية والحفاظ على حقوق العمال الوافدة بالمملكة.

المرحلة الثانية من آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة بالمملكة بعد التحديثات 2022-2023

بالإضافة لما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية الانتقال الوظيفي للعامل الوافد نذكرها في التالي:

أولًا سيتمكن العامل الوافد من الانتقال لصاحب عمل جديد دون شرط تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه.

كذلك يتم مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.

أبرز أهداف تطبيق المرحلة الثانية من تحديثات الانتقال الوظيفي بالقطاع الخاص للعامل الوافد بالسعودية 2022

في نفس السياق السابق ذكره أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أن التعديلات سيتم تطبيقها على الانتقال الوظيفي للعامل الوافد تصب في الصالح العام، ومن أبرز أهداف تطبيق القرار التالي:

أولًا تطبيق تلك المرحلة يعمل على إيقاف تراكم المبالغ المالية الغير مسددة لصاحب العمل الحالي.

كذلك يعمل تطبيق قرار تعديل الانتقال الوظيفي على عدم تحميل صاحب العمل الجديد المبالغ المالية الخاصة بمديونية فترة سابقة لا دخل له بها.

أيضًا يعمل تطبيق على الاستفادة من خدمات العامل الوافد.

في النهاية يعم تطبيق القرار على رفع مستوى تنفيذ الإجراءات الخاصة بالنقل الوظيفي مما يساهم في خلق بيئة عمل تجذب الوافد الأجنبي.

كيفية نقل عامل وافد عبر موقع وزارة الموارد البشرية دون الرجوع لصاحب العمل وفق التحديثات 1444

في الختام ووفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية بإمكان الوافد تغيير الكفالة وفق التحديثات من خلال الموقع الرسمي للوزارة بخطوات بسيطة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا قم بالولوج للموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية السعودية.

كذلك قم بفتح أيقونة الخدمات الإلكترونية وتدوين اسم المستخدم و كلمة المرور وكتابة رمز التحقق ومن ثم النقر على تسجيل الدخول.

وتدوين و وكتابة رمز التحقق ومن ثم النقر على في تلك الخطوة ستفتح أمامك على الشاشة صفحة يجب تعبئة البيانات بها والتي تضم التالي:

خانة اسم المؤسسة. كذلك خانة عنوان الكفيل الجديد. أيضًا قم بالنقر على أيقونة خدمة عامل وافد من قائمة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك، ورقم الإقامة كذلك كتابة اسم الكفيل الحالي والتابع له.