نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الرهن العقاري من الراجحي وأهم مزاياه وطريقة التقديم للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الرهن العقاري من الراجحي وأهم مزايا التمويل وطريقة التقديم للحصول عليه. حيث أن بنك الراجحي يعتبر من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما أن فروع الراجحي لم تقتصر فقط داخل حدود المملكة بل تمتد أيضاً لتنتشر خارج حدود المملكة. كما أن هناك العديد من العملاء الذين يثقون ببنك الراجحي والخدمات التي يقدمها لهم. حيث يعمل الراجحي لتوفير كل ماهو جديد ومتطور في عالم الخدمات المصرفية. وتتنوع هذه الخدمات مابين بطاقات الائتمان المصرفي وهناك أيضاً التمويل والقروض. كما يعتبر من أهم أنواع التمويل التي يقدمها المصرف هو برنامج الرهن العقاري. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول عليه وأهم مزايا التمويل وطريقة التقديم للحصول عليه. كما يمكنك التعرف على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو شراء قطعة أرض وبيتك مصدر تمويلك.

شروط الرهن العقاري من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من المساعدات للمواطنين وكذلك الخدمات التمويلية بأنواعها حيث يوفر البنك صور مختلفة من التمويل. بحيث يتناسب مع مختلف احتياجات العملاء وكذلك يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة والحالة المادية أيضاً. كما يقدم المصرف أيضاً برنامج الرهن العقاري والذي يتم من خلاله تقديم تمويل يتناسب مع قيمة العقار الذي يتم رهنه. كما أن الراجحي قام بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على هذا التمويل. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون عمر العميل أكبر من 20 عام وكذلك أقل من 60 عام

كما يشترط تحويل الراتب

وفي حالة عمل المستفيد بالقطاع الخاص يجب ألا يقل الراتب عن 7500. وفي القطاع العام 5 آلاف ريال سعودي.

كما يجب أن يكون المستفيد يعمل في الجهات المعروفة عند البنك.

أهم مزايا التمويل

كما يتميز برنامج الرهن العقاري الذي يقدمه بنك الراجحي بالعديد من المزايا التي يستفيد بها العميل عند الحصول على البرنامج. ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي:

طريقة التقديم للحصول على التمويل

كما يعتبر من أهم مايميز بنك الراجحي هو سهولة التقديم للحصول على الخدمات التي يقدمها. حيث يمكن التقديم على مختلف الخدمات بشكل إلكتروني مثل برنامج الرهن العقاري كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي ثم كتابة جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحي وكذلك كتابة جميع المعلومات البنكية المطلوبة ثم الضغط على موافق للانتهاء من التقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الرهن العقاري من الراجحي

بعد أن قمنا بعرض طريقة التقديم للحصول على الرهن العقاري من الراجحي وكذلك الشروط المطلوبة له. يمكننا عرض أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليه كما يلي: