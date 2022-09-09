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عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن للفرد المستقل في السعودية ، المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للتحقق من الراغبين في الحصول على دعم خدمة التحقق من أهليتهم للدعم أم لا ، وتقديم طلبات التسجيل في البرنامج بعد استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المقدم من السلطات السعودية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي لمساعدته على الاستقرار والانتقال بسلام إلى المرحلة الجديدة من حياة الأمة.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لشعب المملكة العربية السعودية. المملكة 2030 ، ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى إعادة توجيه الدعم المقدم من الحكومة السعودية إلى الفئات الأكثر استحقاقاً ، والتي تعمل على تقديم الدعم الحكومي نقداً للمستفيدين من الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع السعودي ، مما يقلل من هدر الحكومة. الموارد نتيجة عدم توجيهها للمستفيدين.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط التي يجب أن يتوافر في مواطن سعودي مستقل يرغب في الحصول على الدعم ، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري الحد الأقصى للاستحقاق.

يجب أن يكون للفرد المستقل مسكن خاص به.

يشترط تقديم بيانات مقدم الطلب كما ثبت في الأوراق الرسمية.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الدولة.

يجب ألا يكون المتقدم مقيمًا في ملجأ حكومي.

طرق استفادة المستقلين

يمكن للأفراد المستقلين الذين يحق لهم دعم حساب مواطن في المملكة العربية السعودية الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطريقتين:

الطريقة الأولى هي التقدم بطلب للحصول على إعالة كمستقل ، وفي هذه الحالة يجب على المستفيد تقديم إحدى المستندات التي تثبت استقلاله عن عائلته.

الطريقة الثانية هي الانضمام إلى البرنامج كمعول لمستفيد رئيسي كأحد أفراد الأسرة المؤهلين.

أهداف برنامج حساب المواطن

انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، وخاصة لمن لا يملك القدرة على تلبية متطلبات الحياة ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة والتي أثرت على فئات من المجتمع السعودي ومن بينها أهم الأهداف التي يهدف البرنامج إلى توفيرها: