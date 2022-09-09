نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إصدار تصاريح العمرة والزيارة للمقيمين في دول الخليج عبر اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يريد الوصول إلى رابط إصدار تصاريح العمرة والزيارة عبر اعتمرنا، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية إصدار تصريح للراغبين في الاعتمار، والذين يكونوا من المقيمين والذين يكونون قادمين من الدول التابعة للمجلس التعاوني الخاص بالخليج، يكونوا قد حصلوا بالفعل على تأشيرة بهدف الزيارة من أجل السياحة، ويتم ذلك من خلال التطبيق المعروف “اعتمرنا”، ونوفر المزيد من التفاصيل خلال الفقرات المُقبلة.

رابط إصدار تصاريح العمرة والزيارة عبر اعتمرنا

لكل من يتساءل عن رابط إصدار تصاريح العمرة والزيارة عبر اعتمرنا، نوفر لكم الرابط الخاص بهواتف الأندرويد، والرابط الخاص بهواتف الآيفون:-

يتوفر تطبيق اعتمرنا لحاملين مختلف انواع الهواتف المحمولة، ويمكنك تنزيل التطبيق بسهولة للحصول على التصريح الخاص بالزيارة والعمرة من خلال التطبيق عبر جزجل بلاي فقط كل ما هو عليك القيام به تثبيت التطبيق من الرابط وسيتم تحميله على الجهاز، وبعدها يكون جاهز للاستخدام بسهولة.

أما حاملي هواتف الآيفون يكون لهم رابط مختلف عن حاملين هواتف الاندرويد للوصول إلى تطبيق اعتمرنا، ويتم ذلك من خلال الآبل ستور من خلال أب ستور، ويتم ايضاً الدخول عليه وتنزيل الرابط خلال بضع ثواني ستجد أنهُ تم تحويلة على هاتفك.

يوجد رابط إصدار تصاريح العمرة والزيارة عبر اعتمرنا آخر مخصص للأشخاص المعتمرين الذين قد أتوا من خارج المملكة السعودية، وهو يكون من خلال منصة “مقام” ويمكن الحجز من خلال هذا الرابط، ويمكن للجميع الحجز بواسطة الذهاب إلى الوكالات المحلية التي تكون معتمدة داخل دولة كل شخص.

الموسم الخاص بتوقيت العمرة

يبحث الراغبين في الاعتمار عن رابط إصدار تصاريح العمرة والزيارة عبر اعتمرنا، وذلك لأن موسم العمرة للعام الحالي 1444 قد بدء، ونشهد أن هناك الكثير من التسهيلات التي يتم إجراؤها لزيارة بيت الله الحرام والاعتمار، وتوجد العديد من أنواع التأشيرات التي تتناسب مع مختلف ظروف العائلات، ومن أهمها:-