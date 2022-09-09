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عمر شويل - جدة متى ينزل إيداع حساب المواطن بالراجحي وكم باقي على حساب المواطن دائما ما تكون تلك التساؤلات خلال هذا الوقت من كل شهر، ومع اقتراب توقيت صرف دفعة حساب المواطن رقم 58 لشهر سبتمبر الحالي، يبدأ التساؤل هل نزل إيداع حساب المواطن بالراجحي والبنوك السعودية التي يمتلك مستفيدي البرنامج حسابات بها، ويجب أن ننوه إلى أن موعد إيداع دعم حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ونظرا لكون هذا اليوم من شهر سبتمبر يتوافق مع يوم سبت وهو عطلة أسبوعية رسمية، لذلك يتأخر موعد نزول حساب المواطن وصرف مستحقات المستفيدين إلى يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، ودائما ما يجد بعض المستفيدين صرف مستحقات أقل من التي يتوقعونها، فهؤلاء مُتاح لهم تقديم اعتراض على قيمة الدعم المُخصص لهم، أما من قاموا بالتسجيل كمستفيدين جُدد، وتم رفض أهليتهم للاستحقاق، فيمكنهم أيضا تقديم اعتراض على عدم قبول الأهلية، ويستغرق الوقت الخاص بمراجعة الأهلية مدة قد تصل إلى ثلاثة شهور.

[عد تنازلي] متى ينزل إيداع حساب المواطن بالراجحي ca.gov.sa أسباب تأخير البت في اعتراضات الأهلية

ضرورة الإفصاح عن متوسط دخل أصحاب النشاطات التجارية المتغيرة

أما بخصوص متى ينزل إيداع حساب المواطن بالراجحي والبنوك السعودية فقد أعلن برنامج دعم حساب المواطن أن الدعم الخاص بالدفعة رقم 58 تقر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 11 سبتمبر، الموافق الخامس عشر من شهر صفر 1444.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الدخل الغير مستقل والمتذبذب يجب علهم الإفصاح عن متوسط دخلهم الشهري، وتشمل فئة أصحاب لدخل المتذبذب الفئات التالية:

أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة المختلفة.

مالكي الاستثمارات المالية.

العاملين في أعمال حرة.

فعلى تلك الفئات حساب دخلهم السنوي عن أخر 12 شهر، ويتم قسمة الدخل السنوي على 12 شهر، ليكون الناتج هو متوسط الدخل الشهري لتلك الفئات من أصحاب الدخول المتغيرة، وبعد ذلك عليهم إدخال متوسط ما يتقاضونه شهريا من أرباح ودخل على رابط موقع حساب المواطن، أما عن هدم الإفصاح عن السجل التجاري ومتوسط الدخل الشهري لأصحاب الدخل المتغير فقد يؤدي إلى عدم الأهلية لاستحقاق دعم حساب المواطن.

طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية لاستحقاق دعم حساب المواطن

زيارة موقع حساب المواطن الإلكتروني .

. القيام بتسجيل الاسم وكلمة السر لتقديم طلب الاعتراض.

الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

النقر على أيقونة أسباب عدم الأهلية.

قم بقرأة التنبيهات بالموقع جيداً.

اضغط على تقديم اعتراض.

حدد نوع المرفق المتواجد بالقائمة.

قم بتسجيل جميع الحقول بالبيانات الخاصة بك.

القيام بحفظ الطلب وانتظار الرد.

أسباب التأخير في البت في اعتراضات عدم الأهلية

أوضح برنامج حساب المواطن أهم الأسباب وراء التأخير في البت على الاعتراضات التي يتقدم بها بعض المستفيدين، وأضاف أن التأخير في الرد على اعتراض الأهلية لا يعني رفض طلب الاعتراض، والسبب يرجع أحياناً لكثرة الاعتراضات إلني يتقدم بها المواطنين، وأن الرد قد يستغرق وقت يصل إلى 90 يوم في بعض الأحيان، وأضاف البرنامج أنه يمكن الاستعلام والتحقق عن حالة الأهلية بالدخول على الحساب الخاص بالمستفيد، وذلك عن طريق زيارة صفحة “دراسة الأهلية”، “اعتراضات الأهلية السابقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج حساب المواطن حتى الدفعة السابقة رقم 57 قد بلغ أكثر من 127 مليار ريال سعودي، هذا وقد صرح “عبد الله الهاجري” مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن بما يلي: