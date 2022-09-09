نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط برنامج الرهن الميسر ومزايا البرنامج والأوراق المطلوبة للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط برنامج الرهن الميسر وتعرف على مزايا البرنامج والأوراق المطلوبة للحصول عليه. الحكومة السعودية تعمل جاهدة من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة لدى المواطنين السعوديين. ولذلك نجد أن الحكومة السعودية تقدم الكثير من الخدمات والمساعدات لهم. من أجل تقديم لهم يد العون لتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة وكذلك التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. ولذلك تقدم الحكومة لهم المبادرات وكذلك البرامج والتي من أهمها برنامج الرهن الميسر. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض شروط البرنامج والأوراق المطلوبة للحصول عليه وأهم مزاياه.كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهو برنامج الرهن الميسر الذي تم تمديد العمل به ومزاياه وأهم الشروط المطلوبة له.

شروط برنامج الرهن الميسر

حيث قامت وزارة الإسكان السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وكذلك البنك المركزي السعودي بتقديم واحداً من أهم برامج الدعم في المملكة. حيث يعمل برنامج الرهن الميسر على مساعدة المواطن الذي لا يمتلك وحدة سكنية وذلك لتقديم لهم سكن مناسب. كما يتم تقديم هذا البرنامج لكي لا يتحمل المواطن عبء مادي كبير حيث يتم السداد على أقساط لعدة سنوات. ولكي يتمكن المواطن من الحصول على هذا البرنامج وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وكذلك لا يتخطى عمره ال70 عام

كما يجب أن يكون من ضمن مستفيدي صندوق التنمية العقاري

يجب أن يكون عامل بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو شبه الحكومي

كما يجب أن يكون قد تخطى مده شهر على عمله بالقطاع الحكومة وثلاثة أشهر في القطاع الخاص

أن يكون يعول أسرة

كما يجب ألا يكون لديه وحدة سكنية.

أهم مزايا البرنامج

كما هناك عدد كبير من المزايا التي يتميز بها برنامج الرهن الميسر والتي يستفيد بها العميل عند الحصول على البرنامج. ويمكننا عرض أهم هذه المميزات كما يلي:

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على برنامج الرهن الميسر

كما إنه هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على برنامج الرهن الميسر. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي: