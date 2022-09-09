نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير المؤهل في الأحوال المدنية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير المؤهل في الأحوال المدنية في السعودية، طريقة تغيير المؤهل في الأحوال المدنية 1444 حيث تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مهمة تسجيل المواطنين والمقيمين في المملكة ومراقبة الأحداث المدنية لإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة. لمصلحتهم بكافة الصور والأدوات المناسبة المتوفرة ، ومن خلال المقال التالي نستعرض ثقفني طريقة تغيير المؤهل في الأحوال المدنية 1444 ، ثم طريقة الاستعلام عن المؤهل التعليمي بعد تغييره في الحالة المدنية ، مع الضوء على آلية حجز المواعيد في مكاتب الأحوال المدنية.

تغيير المؤهل في الأحوال المدنية

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي المسؤولة عن ضبط الحالة المدنية لكل مواطن في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى إدراج جميع الحوادث المدنية المتعلقة بهذه الحالة ضمن بيانات المواطن في سجلات الجهاز. وتشمل هذه الحوادث مجموعة من الإجراءات التي تشمل إصدار بطاقات الأحوال المدنية والسجل العائلي وشهادات الميلاد والوفاة ، بالإضافة إلى إصدار تصاريح الحج وإصدار الرقم الوطني وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمهام الوكالة. وزارة الداخلية للأحوال المدنية . هي من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين أداؤها عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظات.

طريقة تغيير المؤهل في الأحوال المدنية

يمكن تغيير المؤهل العلمي المسجل في الأحوال المدنية السعودية من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع منصة أبشر.

اضغط على أيقونة “أبشر أفراد”.

أدخل اسم المستخدم (رقم الهوية) ، وكلمة المرور ، ثم انقر فوق مربع “تسجيل الدخول”.

انقر فوق علامة التبويب “خدماتي”.

ثم انقر على أيقونة “الخدمات” ، ثم اختر علامة التبويب “الحالة المدنية”.

اضغط على أيقونة “رسائل الأحوال المدنية ومركز الطلبات”.

انقر فوق مربع “تعديل المؤهل الأكاديمي”.

أدخل المؤهل الأكاديمي الجديد واملأ جميع الحقول المطلوبة.

إرفاق المستندات التي تثبت تغيير المؤهل العلمي.

انقر فوق مربع “إرسال الطلب”.

تتلقى الجهات المختصة بجهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية طلب تغيير المؤهل ومعالجته ومن ثم تعديل المؤهل الأكاديمي المسجل لديها بعد التحقق من صحة المستندات المقدمة.

طريقة تغيير الحالة الاجتماعية

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين تغيير حالتهم الاجتماعية في الأحوال المدنية من خلال: