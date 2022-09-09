كيف احسب القرض الشخصي الراجحي ومتطلبات التسجيل؟

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عمر شويل - جدة كيف احسب القرض الشخصي الراجحي وهل متاح إمكانية استخدام حاسبة التمويل الشخصي الإلكترونية؟ فقد استطاع البنك في وقت قياسي إدخال خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطنين سواء العملاء الحاليين أو الجدد الراغبين في الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1444 أو من يرغب في الحصول على قرض مليون ريال من الراجحي السعودي لذا سنتعرف على كيفية استخدام حاسبة تمويل الراجحي وما هي شروط الطلب.

كيف احسب القرض الشخصي الراجحي

هناك عروض تمويل الراجحي 2022 يمكن معرفتها بمجرد زيارة رابط البوابة الإلكترونية لموقع الراجحي أما عن كيف احسب القرض الشخصي الراجحي فهي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي:

على العميل زيارة موقع الراجحي بنك.

ثم الدخول إلى خيارات التمويل واختيار تمويل شخصي جديد.

الدخول إلى حاسبة التمويل الشخصي من نهاية الصفحة.

حدد نوع حسابك واختر جنسيتك.

اكتب معلومات عن الراتب الشهري الذي تحصل عليه من جهة العمل ومعلومات عن قيمة الأقساط الشهرية الحالية.

خدد قطاع العمل والقطاع الفرعي.

اختر فترة التمويل.

ثم اختر تبويب حساب.

وتستطيع أيضًا معرفة كيف اقدم على قرض شخصي الراجحي بدون تحويل الراتب وبدون الكفيل، ويرجى العلم أن هذه الحاسبة دليل إرشادي فقط والقيمة التي ستحصل عليها قيمة قريبة إلى الرقم الصحيح الذي تحصل عليه ولكن لمزيد من المعلومات عليك أن تقوم بزيارة أحد فروع البنك أو تثبيت تطبيق الراجحي على الجوال الذكي.

كيف التسجيل في تمويل الراجحي الجديد 1444؟

حدد البنك المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الجديد من البنك الراجحي وهذه المستندات تتمثل في نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة من بطاقة الإقامة إذا كان العميل من جنسية غير سعودية، وشهادة التعريف بالراتب مصدق عليها من جهة العمل، ثم تثبيت الراتب ونموذج لطلب التمويل يحصل عليه العميل من خلال البنك.

متطلبات منتج التمويل الشخصي من الراجحي

يمكن الحصول على التمويل للمواطن السعودي الذي لا يقل سنه عن 18 عام والمقيم الذي لا يقل عمره عن 23 عام، وأكد البنك على ضرورة العمل لدى أحد الجهات المعتمدة والتي يتم التعرف عليها عند تقديم النموذج.