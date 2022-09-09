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عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد تجديد هوية في السعودية، كيفية حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية 1444 حيث تهتم مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتجديد أو استخراج الهوية الوطنية للمواطنين. حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية السعودية وكيفية الحصول على استمارة التجديد وهذا ما سوف نتعرف علية من خلال موقع ثقفني

حجز موعد تجديد هوية

تعد خدمة حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين. ضرورة تجديد الهوية الوطنية بشكل دوري لتجنب دفع أي غرامة مالية أو مساءلة قانونية. الجدير بالذكر أن الحجوزات والتجديدات تتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة حجز موعد تجديد هوية

يمكن حجز موعد تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا بالكامل باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

حدد خيار (الأفراد) من واجهة النظام الأساسي الرئيسية.

اضغط على أيقونة (الحالة المدنية) من علامة التبويب (المواعيد).

أدخل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب للتجديد.

اختر نوع التقويم (هجري أو ميلادي).

أدخل تاريخ الميلاد.

ثم أدخل الرمز الظاهر على الشاشة.

انقر فوق خيار التحقق من البيانات.

اقرأ التعليمات والشروط الخاصة بطلب الحجز ، ثم انتقل إلى (خدمة المواعيد).

اضغط على أيقونة (حجز موعد جديد).

اختر خدمة (تجديد بطاقة الهوية الوطنية) من الخيارات المتاحة في القائمة.

ثم اختر منطقة من القائمة.

انقر فوق أيقونة التالي.

اختر الفرع الأقرب للموقف.

تحديد التاريخ المناسب.

تحقق من التفاصيل التي تم إدخالها ، ثم قم بتأكيد بيانات الموعد.

احتفظ ببطاقة موعد لاستخدامها عند الضرورة.

المستندات المطلوبة لتجديد هوية وطنية

فيما يلي مجموعة من المستندات التي يجب إرفاقها عند تجديد الهوية الوطنية السعودية: