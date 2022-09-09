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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك الأهلي في السعودية أون لاين ، كيفية فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت ، فامتلاك حساب مصرفي في أحد أفضل وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية مهم جدًا للمواطنين ، حتى يتمكنوا من التمتع بجميع الامتيازات التي يتمتع بها البنك الأهلي يقدمها في جميع الأوقات ، خاصة مع التطور الذي يجعل عمل البنوك أكثر تطوراً وفقاً للتقنية الحديثة ، وعلى موقع ثقفني سنتعرف على كيفية فتح حساب في البنك الأهلي أون لاين وكافة تفاصيل فتح حسابات البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية.

البنك الأهلي السعودي

وهو من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، وكان يُطلق عليه سابقاً اسم “البنك الأهلي التجاري”. تأسس البنك الأهلي في 26 ديسمبر 1953 م ، ويقدم خدماته للمواطنين في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 68 عامًا. تحول البنك في عام 1998 م إلى شركة مساهمة خاصة مع دخول حوالي 20 مساهمًا من رجال الأعمال. تبلغ الحصة السوقية للبنك الأهلي حالياً حوالي 30٪ من قيمة السوق المالي السعودي ، ويبلغ إجمالي أصوله 239 مليار دولار أمريكي بما يعادل 896 مليار ريال سعودي ، إضافة إلى قاعدة حقوق الملكية البالغة 34 ملياراً. دولار أمريكي ، نحو 127 مليار ريال سعودي ، ويبلغ صافي الربح حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 15.6 مليار ريال سعودي.

طريقة فتح حساب في بنك الأهلي

قام البنك السعودي الوطني السعودي بتسهيل عملية فتح حساب داخل البنك ، عبر موقعه الإلكتروني ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع البنك الأهلي على الإنترنت.

انقر على أيقونة “الخدمات الفردية”.

اختر أيقونة “الحسابات والودائع”.

انقر على أيقونة “فتح حساب جاري”.

تحقق من الشروط التي يتطلبها الحساب “هوية صالحة ، التسجيل عبر منصة أبشر ، التسجيل على العنوان الوطني مع رقم الهوية”.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة

(رقم الهوية – نوع تقويم تاريخ الميلاد – تاريخ الولادة – رقم الهاتف المحمول – انقر فوق أيقونة “موافق على الشروط والأحكام )

(رقم الهوية – نوع تقويم تاريخ الميلاد – تاريخ الولادة – رقم الهاتف المحمول – انقر فوق أيقونة “موافق على الشروط والأحكام ) اكتب رمز التحقق المرئي.

أدخل معلومات العنوان ، مثل:

( إقامة – الحالة الزوجية – بلد الميلاد – مكان الميلاد )

اكتب معلومات العنوان الوطني ، مثل:

( رقم المبنى – اسم الشارع – رقم الوحدة – حيّ – منطقة – رمز بريدي – رقم إضافي – اكتب رقم هاتف منزلك )

اكتب بيانات وظيفتك ، مثل:

( الحالة الوظيفية – المؤهلات العلمية – اسم العميل – مسمى وظيفي – تاريخ الانضمام – منطقة العمل – اسم شارع – العمل )كتابة البيانات المالية ، مثل:

( مصدر – الدخل الرئيسي – طريقة الدفع الشهرية للدخل – مستوى الثروة – مقدار الدخل الأساسي – تحديد سبب فتح الحساب – مراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بك )

( إقامة – الحالة الزوجية – بلد الميلاد – مكان الميلاد ) اكتب معلومات العنوان الوطني ، مثل: ( رقم المبنى – اسم الشارع – رقم الوحدة – حيّ – منطقة – رمز بريدي – رقم إضافي – اكتب رقم هاتف منزلك ) اكتب بيانات وظيفتك ، مثل: ( الحالة الوظيفية – المؤهلات العلمية – اسم العميل – مسمى وظيفي – تاريخ الانضمام – منطقة العمل – اسم شارع – العمل )كتابة البيانات المالية ، مثل: ( مصدر – الدخل الرئيسي – طريقة الدفع الشهرية للدخل – مستوى الثروة – مقدار الدخل الأساسي – تحديد سبب فتح الحساب – مراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بك ) انقر على أيقونة “متابعة”.

سيقوم النظام بإحالتك إلى منصة أبشر

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اكتب رمز التحقق ظاهرًا على الشاشة.

ستتلقى رسالة بها رمز على هاتفك ، قم بتدوينه.

انقر على أيقونة “أوافق على السياسات”.

وبذلك يتم إنشاء حساب للعميل في البنك الأهلي.

شروط فتح حساب في بنك الأهلي

وضع البنك الأهلي العديد من الشروط التي يجب توافرها عند فتح حساب جديد داخل البنك ، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الشروط.

إحضار المستندات الضرورية والصحيحة ، مثل:

نسخة طبق الأصل من جواز السفر

صورة طبق الأصل من أوراق الإقامة.

نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية.

إحضار شهادة الميلاد والرقم الوطني وقرار الوصاية للقاصر.

إيداع الأموال في الحساب منذ الشهر الأول.

مميزات فتح حساب في بنك الأهلي

يتمتع العملاء بالعديد من المزايا عند فتح حساب جديد في البنك الأهلي السعودي ، من أبرزها ما يلي: