كيف استفيد من قرض مليون ريال من الراجحي والشروط؟

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عمر شويل - جدة قرض مليون ريال من الراجحي هو قرض مقدم في عروض التمويل الشخصي الجديد من البنك والذي يبحث دائمًا عن الحداثة التي تلبي رغبات العملاء ويسعى إلى تطوير منتجاته بحيث تلبي تلك الرغبات أيضًا فيقدم قرض شخصي مليون ريال وقروض حتى اثنين مليون ريال ونصف المليون، ويمكن استخدام حاسبة التمويل الراجحي الجديد لمعرفة كم قيمة التمويل لذا سنقدم ما هي شروط تمويل الراجحي الجديد 1444.

قرض مليون ريال من الراجحي

هناك منتجات تمويلية قوية يقدمها البنك الراجحي إلى العملاء من بينها قرض مليون ريال من الراجحي الذي يبحث عنه العملاء وقد يزداد أكثر بناءً على قيمة صافي الراتب الخاص بالعميل وقيمة الالتزامات الشهرية، وعند حصولك على حساب في مصرف الراجحي يمكن التقديم على التمويل الشخصي والحصول على المميزات التالية:

فترة سداد متميزة بالمرونة إذ أن فترة الاستحقاق تصل إلى خمس سنوات.

هامش ربح تنافسي.

قام البنك بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل.

يتم استلام التمويل في أقصى سرعة ممكنة من خلال حسابك البنكي.

إمكانية الاشتراك في الخدمات التي يوفرها البنك إلى العملاء.

بعد أن بادر العملاء بالسؤال عن كيف اقدم على قرض شخصي الراجحي وهل هو يحتاج إلى كفيل أكد البنك أنه تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب إلى البنك.

متوفر للعملاء الغير حاصلين على الجنسية السعودية ويمكن السداد مبكرًا.

الحصول على مبلغ التمويل بقيمة تصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي.

قروض الراجحي كم راتب؟

حدد البنك الراجحي قيمة الحد الأدنى للرواتب للسعوديين والغير سعوديين أيضًا إذ أن المواطن السعودي لا بد أن يتحصل شهريًا على راتب لا يقل عن ألفين ريال سعودي، والمقيم لا بد أن يتحصل على راتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، والمواطن المتقاعد لا بد أن يكون راتبه لا يقل عن 1900 ريال سعودي عند التقديم على تمويل الراجحي.

كيف التقديم على قروض بنك الراجحي الشخصية؟

عند تثبيت تطبيق الراجحي على جوالك الذكي تستطيع التقديم على القرض الشخصي من البنك الراجحي أو يمكن زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وتحصل على نموذج الطلب وتقوم بتعبئته بكافة البيانات المطلوبة.