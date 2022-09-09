كافة شروط ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية 2022 احصل عليها الان

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عمر شويل - جدة شروط ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية 2022، إذا كنت من عملاء الراجحي المميزين. فأنت بالتأكيد تريد أن تعرف الكثير عن بطاقات الراجحي الذهبية 1444. لذلك أعددنا لك عزيزة عميل بنك الراجحي ، تقرير مفصل عن البطاقات الذهبية لمصرف الراجحي وكم رصيده.

فمن المعروف أن مصرف الراجحي يحتل المرتبة العالية في قائمة أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، بحسب ما صرح به عملاء مصرف الراجحي. منذ تأسيسه الأول عام 1975 ، وفيما يلي سنتعرف على أنواع العروض والبطاقات التي يقدمها مصرف الراجحي.

بطاقة الراجحي الذهبية 2022

مصرف الراجحي هو أول بنك في المملكة العربية السعودية يقدم لعملائه بطاقة الراجحي الذهبية الذكية العامة في أجهزة الصراف الآلي وقارئات الباركود ونقاط البيع. فضلاً عن تقديم مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان لجميع عملاء الراجحي ، بما في ذلك فيزا الراجحي الذهبية 2022.

يمكن أيضا التعرف على عروض مصرف الراجحي سيارة بدون دفعة أولى 0% رسوم إدارية.

بالإضافة إلي طريقة بينع الأسهم في الراجحي من الجوال 2022 من مصرف الراجحي الذي يوفر مزايا لا حصر لها للعملاء. المستلمين وسوف نقدم لكم بعض تفاصيل البطاقة الذهبية من خلال متابعتك لمقالنا في السطور التالية.

شروط بطاقة مصرف الراجحي الذهبية 1444

ضع مصرف الراجحي بعض الشروط اللازمة للعملاء الذين يريدون الحصول على الفيزا الذهبية وهي كتالي:

تحويل رواتبهم للبنك إذا أرادوا إصدار البطاقة الذهبية لمصرف الراجحي، بشرط أن يصل الحد الأدنى لرصيد العميل إلى مائة ألف ريال سعودي خلال ستة أشهر. كما يراعى أن البطاقة تصدر لأصحاب الحسابات المنشأة حديثًا بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن 250 ألف ريال سعودي.

أيضا أن يكون العميل من المواطنين حاملي الجنسية السعودية. بالإضافة إلي شهادة توضح إجمالي دخل العميل، مع التأكيد على السمعة الجيدة للعملاء. كما أضاف شرط أخر ، وهو ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

كم رصيد البطاقة الذهبية لمصرف الراجحي

يتم تحديد الرصيد المتاح للبطاقة الذهبية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء على النحو التالي:

يصدر البنك الفيزا الذهب فقط لحاملي العائد الشهري ، بشرط أن يكون الحد الأدنى لرصيد البطاقة عشرين ألف ريال سعودي ويبلغ رصيد فيزا مصرف الراجحي عشرين ألف ريال سعودي.

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بالإضافة إلي تقسم الرصيد إلى قسمين، الجزء الأول هو مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي يتم تخصيصها ليتمكن العميل من الشراء من خلال نقاط البيع. أما الجزء الثاني من الرصيد وهو مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي ،كما أنه عند عرض حالة طارئة يتم استدعاءه وسحبه، ويمكن الاستفادة أيضا من عروض قرض الراجحي الجديد 2022.

مميزات الفيزا الذهبية 2022

تقدم هذه البطاقة مزايا عديدة للاستمتاع بها ، منها:

الحصول علي الخصومات والعروض المنتظمة للعملاء.

الإعفاء من دفع العمولات على المعاملات المصرفية أثناء عملية الصرف.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعميل الوصول إلى صالات كبار الشخصيات المختلفة في المطارات في جميع البلدان.

خدمات الراجحي للصرف الآلي

تعد بطاقة الراجح من الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها للعملاء ، حيث يمكن للمواطنين والأجانب شراء جميع المنتجات بمساعدتها ، سواء في المتاجر التي يذهبون إليها أو من خلال المتاجر الإلكترونية على الإنترنت ، ومن خلالها يمكن الدفع شهريًا . فواتير الخدمات الحكومية.

يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك يمارس عمله وفق الشريعة الإسلامية من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية من حيث الشعبية وعدد الفروع والعملاء والصناديق التي تتجاوز 25 مليار ريال.

هذا بالإضافة إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي جذبت الكثير من الاهتمام من العملاء. فيما يتعلق بالمنتجات المالية ، فإن لها نصيبًا كبيرًا بسبب الفوائد التي تقدمها لأي شخص يتطلع إلى الحصول على قرض سهل أو قرض شخصي دون الحاجة إلى سرد الأجور أو موافقة الكفيل.

رقم خدمة عملاء الراجحي المجاني

تمكنك خدمة “هاتف الراجحي” (الهاتف المصرفي) من إنجاز معظم عملياتك المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. ومن خلال الرقم الموحد الجديد 44 33 92000 (966+) يمكنك إجراء معظم عملياتك المصرفية من خلال الجوال أو الهاتف الثابت سواء كنت في المملكة أو في الخارج.

إلى هنا نكون قد انتهينا من طرح كافة التفاصيل المتعلقة بالبطاقات أو الفيزا الذهبية من مصرف الراجحي ، في حالة أي استفسار يمكنك ترك تعليق وسوف نجيب عليك.