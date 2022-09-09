نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المراعي السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بمزايا ورواتب ضخمة .. التخصصات ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات في السعودية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويقبل في هذه الوظائف حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس في بعض التخصصات المتعددة والتي سنوضحها لكم في هذا المقال تابعوا معنا.

نبذة حول شركة المراعي السعودية

يعود تاريخ شركة المراعي السعودية إلى سنة 1977م وهذا بعد قيام سمو الأمير محمد بن سعود الكبير بعملية تطويرية في صناعة الألبان التقليدية في السعودية المملكة.

تتضمن هذه المشاريع الزراعية الحليب الطازج وآلية معالجة اللبن، ثم تم تطوير هذه المبادرات لتضم مزارع الألبان الجديدة والمصانع المعالجة.

وفي بداية التسعينات دخلت شركة المراعي في المملكة مرحلة إعادة هيكلة كاملة، وفي أواخر سنة 2005م تم افتتاح مصنع المعالجة المركزية الثاني الذي يحتوي على مصنع الأجبان الأول.

اسماء الوظائف الموجودة في شركة المراعي بالمملكة

مدير المنتج (DJB).

موظف موارد بشرية (دواجن).

مدير السلامة والمخاطر.

أخصائي تشغيل النظام (النقل واللوجستيات).

فني محاسبة (مبيعات).

مدير تسويق.

منسق النقل (النقل واللوجستيات).

مسؤول محاسبة أول (دواجن).

مساعد مدير L & D (الشركات).

فني محاسبة (دواجن).

كيفية التقديم في وظائف شركة المراعي في المملكة

وفرت شركة المراعي التقديم للوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها للتوظيف، وهذا ابتداء من يوم 29 أغسطس 2022م حتى يكتمل العدد المطلوب، فينبغي على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف فتح الرابط المخصص لاستقبال طلبات التوظيف.

نظرة المراعي للموظفين لديها موّظفونا هم أهم الأصول لدينا فاجتذاب الأشخاص المناسبين وتدريبهم وتوفير الموارد التي يحتاجونها لتلبية متطلباتنا كشركة أغذية عالمية المستوى يشكل أولوية رئيسية للمراعي. المراعي تستثثمر في مواهبها وتوفر بيئة عمل تحفز على التعلم والتطور حيث توفر فرصاً لتعزيز قدراتهم وأداء أدوارهم بشكل فعال. جنبًا إلى جنب مع مبادرات التدريب والتطوير. كما تولي المراعي أهمية كبيرة لتحسين الوعي لدى الموظفين بقضايا الصحة والسلامة وتوفير التدريب المناسب لذلك.

ويجب على الشخص المتقدم التأكد من وضع بياناته الشخصية داخل نموذج التوظيف بشكل صحيح حتى يتم التواصل معه في حال كان له نصيب في أول مقابلة.