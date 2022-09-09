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أعرف تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد الهلال فى كأس لوسيل اليوم 9/9/2022 بتعليق خليل البلوشى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد الهلال فى كأس لوسيل اليوم 9/9/2022 بتعليق خليل البلوشى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد الهلال فى كأس لوسيل اليوم 9/9/2022 بتعليق خليل البلوشى ، عشاق كرة القدم المصرية والسعودية على موعد مع مباراة  قوية اليوم على ستاد لوسيل ضمن بطولة كأس السوبر المصرى  السعودى وحصل نادى الزمالك المصرى على بطولة الدورى المصرى لموسم  2021/2022 بينما حصل نادى الهلال السعودى على  بطولة الدورى السعودى موسم  2021/2022 وأعلن الاتحاد القطرى على تنظيم بطولة كأس السوبر المصرى السعودى فى ملعب لوسيل احد ملاعب مونديال قطر  العام الجارى وهذا ليس جديدا على قطر والتى  تكون هى الراعى الرسمى للعديد من المنافسات الرياضية  اخرها بطولة كأس العرب وبطولة كأس السوبر الافريقى  وننشر لكم الان كل الاخبار الخاصة بمباراة السوبر المصرى السعودى  وتردد القنوات  الخاصة بتلك المباراة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الهلال

ستنقل المباراة على عدة قنوات  عديدة  وهم قناة اون تايم سبورتس  والكأس القطرية وقنوات بين سبورت  بالاضافة الى القناة السعودية الرياضية  واليكم تردد كل القنوات الناقلة للمباراة وهم  :-

تردد قناة أون تايم سبورت

ستنقل المباراة بتعليق مدحت شلبى – حاتم بطيشة  – مؤمن حسن

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

ستنقل المباراة بتعليق خليل البلوشى

القمر الصناعي: نايل سات.

– تردد القناة: 11919.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد  قنوات bein sports

المفتوحة على  كل من القمر الصناعي المصري نايل سات، وقمر عرب سات، جاء كالتالي:

تردد قناة bein sport  المفتوحة

بتعليق حسن العيدروس

– القمر الصناعي: نايل سات.

– تردد القناة: 11013.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل التصحيح: 3/4.

– الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة السعودية الرياضية

بتعليق حسن النفيسة

12284

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

أما معامل التصحيح فهو 5/6 .

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الهلال

ولنبدأ بتشكيل نادى الزمالك

المتوقع والذى من المتوقع ان المدير الفنى فيريرا لم يجرى العديد من التغييرات عن تشكيل الزمالك الاخير ومن المتوقع ان يضيف بعض العناصر الجديدة فى الفريق  واليكم الان التشكيل المتوقع لنادى الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي “الونش”، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح، إمام عاشور، محمد أشرف “روقا”، محمد عبدالغني، سيد نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو”، سيف الجزيري.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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