نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إسلامي بقيمة 500 ألف ريال للسعودي والوافد وكبار السن بأقل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك ساب من حساب من البنوك التي تسد احتياجات المواطن، وتوفر لهم عيشة وتعليم أفضل من الأبناء واحتياجاتهم الشخصية، حيث يعتبر تمويلا شخصيا متوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، وذلك لتحقيق ما يتمنى المواطن وسد احتياجاته عملية سواء زواج أو إجازة عائلية أو يحتاج إلى شراء سيارة جديدة، وغيرها من الاحتياجات اللازمة المواطن.

مفهوم التورق “مال”

التورق أو المال هو عبارة عن نوع من أنواع البيوع التي تتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، حيث ساب يقوم بامتلاك المعادن ثم يقوم بشرائها من السوق الدولية للمعادن، وبعد ذلك يكون ببيعها بنسب سنوية ثابتة و معلوم، ويعتبر توكيل إدارة الخزينة في ويكون عن طريق وكالة بيع المعادن بالنيابة حتى يحصل على النقد

المزايا لتمويل بنك ساب

يعتبر ساب متوافق مع الشروط والأحكام الشرعية الإسلامية و موافقة اللجنة الشرعية أيضا.

على البنك الموافقة للعميل على الموافقة الفورية على تموين خلال ثلاث ساعات وذلك عند اكتمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة ويصل آلي مبلغ 2 مليون ريال سعودي.

في حالة الوفاة أو إصابات دائمة لا قدر الله يتم الإعفاء المديونين من السداد وبعد تقديم مستندات للبنك.

تكون الأقساط الخاصة بالتمويل بنك متناسبة مع الدخل الشهري للعميل لمدة تصل إلي خمس سنوات أي 60 شهر.

أيضا من مزاياه السدادات المديونيات التي تكون خاصة بالجهات الأخرى.

على البنك أن يحصل على تمويل إضافي بعد أن يتم سداد 20% من أصل التمويل.

يبدأ مبلغ التمويل من عشر الأف ريال سعودي إلى 500 ألف ريال سعودي.

شروط بنك ساب على المستحقين لهذا التموين

يشترط أن لا يقل عمر العميل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 58 عام الذي يعمل بالقطاع الحكومي و60 عاما الذي عمل في القطار الخاص. للراتب الأساسي للوافدين والمقيمين 3000 ريال سعودي. يبدأ الراتب من السعوديين أي المواطنين من 4,000 ريال سعودي ولا غير السعوديين من 7000 ريال سعودي. لا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد للسعوديين وثلاثة أشهر للوافدين.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

يقدر حساب كبار السن المتقاعدين لتحقيق طموحاته ومسيرته الوظيفية، كما أنه يوفر بنك حساب للمتقاعدين التمويل الشخصي لهم يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق طموحاته وأمنياته المختلفة، ويمكن التقديم علي التمويل من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك ساب السعودي.