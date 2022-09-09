نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورياً تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد بشروط بسيطة والتقديم من الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مؤسسة التقاعد السعودية من أهم مؤسسات التمويل الشخصي والذي يتم بشكل فوري بشروط بسيطة وسهلة جداً لمن يريد الدعم وطلب قرض ويتم بموافقة سريعة ومن خلال مقالتنا سوف نوضح شروط التمويل ومزايا مؤسسة التقاعد وخطوات التقديم ورابط التقديم لطلب القرض من الرابط الرسمي، حيث تتعاون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتقاعد لتقوم بتوفير الكثير من الخدمات للمواطنين المقيمين في المملكة، ويقع مقر مؤسسة التقاعد الرئيسي في مدينة الرياض السعودية، وهي تقدم الدعم اللازم والتمويلات والقروض لمساعدة المتقاعدين، من خلال تقديم لهم مجموعة من الخيارات التمويلية مثل تمويل من أجل شراء عقار أو وحدة سكنية، وتقدم بشكل مستمر المساعدات إلى الأسر ذوي الدخل الضيق وذوي الحاجة، وذلك من أجل تحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

مزايا مؤسسة التقاعد العامة للتأمينات الاجتماعية 1444

ما يميز مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية إنها تتيح للمتقدم للحصول على التمويل إتاحة سكن به جميع الخدمات، ويلائم ظروف المتقدم سواء كان متقاعد أو موظف، وحيث أن فترة السداد تصل حتى 12 شهر بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك، ويتم السداد على فترات طويلة تصل إلى 30 عام بحد أقصى، وتمويل المؤسسة له هامش ربح تنافسي يتم تسجيل العقار باسم العميل نفسه من خلال تنفيذ آلية الرهن العقاري، ويتم تحديد مبلغ ثابت للأقساط يُقدم بشكل دوري شهرياً.

شروط الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل منح التمويل أو القرض، ومن أهم هذه الشروط:

يكون المتقدم على التمويل أو القرض سعودي الجنسية ومقيم في السعودية.

مدة العمل الخاصة بالشخص المتقدم بحد أدنى عامين ولا تقل عن ذلك في حالة أن الشخص المتقدم من المتقاعدين.

الشخص المتقدم تابع للموظفيين الحكوميين داخل المملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري له بحد ادنى 5000 ريال سعودي.

يتراوح عمرالمتقدم ما بين 25 عام بحد أدنى حتى 65 عام.

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي يحتاجها أثناء عملية التقديم للحصول على التمويل وتثبت إمكانية سداد التمويل.

خطوات الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد 1444

يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد السعودية ليتم الحصول على القرض الشخصي والتمويل المطلوب وتتلخص تلك الخطوات في الآتي: