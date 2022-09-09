اجازة اليوم الوطني 92 بالسعودية للقطاعين العام والخاص والمدارس والبنوك

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عمر شويل - جدة تعرف على موعد اجازة اليوم الوطني 92 Saudi National Day بالمملكة السعودية لكلٍ من القطاعين العام والخاص، واجازة اليوم الوطني للمدارس والبنوك من حيث موعدها وعدد أيامها، وتحتفل حكومة المملكة مع مواطنيها بالعيد القومي الممثل لذكرى توحيد المملكة، ولذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد العطلة الرسمية للقطاع الخاص والعام والمدارس والبنوك، إذ تبدأ الفعاليات والاحتفالات بالمملكة السعودية على مدار شهر سبتمبر الجاري، فيما تبدأ الفعاليات الحقيقية في العطلة الرسمية، ويتشارك المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة السعودية مظاهر البهجة والسرور، مما يعزز من مشاعر الفخر والعزة والإنتماء للوطن ووحدة أبنائه، وفيما يلي أهم التفاصيل.

اجازة اليوم الوطني 92 للقطاع الخاص والعام بالسعودية

تحتفل الجهات الحكومية والرسمية والجهات الخاصة باليوم الوطني السعودي، وفي دعوى للوحدة الوطنية وتعزيز الشعور بالفخر والإنتماء والمشاركة في احتفالات وفعاليات اليوم الوطني السعودي، أعلنت وزارة التنمية البشرية عن عدد أيام عطلة اليوم الوطني، وهو يوافق يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، ونظرًا لأن يومي الجمعة والسبت هما العطلة الأسبوعية الرسمية في البلاد فقد أعلنت الوزارة عن بدء الأجازة من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، وذلك فيما يخص القطاع العام وجميع العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبالتالي يكون عدد أيام اجازة اليوم الوطني 1444 4 أيام متتالية تبدأ من يوم الأربعاء 21 سبتمبر وتنتهي في يوم السبت 24 سبتمبر 2022.

عطلة اليوم الوطني للمدارس 2022

أعلنت وزارة التعليم بالتضامن مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن توحيد العطلة الرسمية للمدارس، التي يبلغ عدد أيامها 4 أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، وتنتهي في يوم السبت 24 سبتمبر 2022، علمًا بأن حكومة المملكة بدأت في تفعيل عطلة اليوم الوطني واعلانها كعطلة رسمية بدايةً من عام 2015؛ ولذلك يحصل الطلاب على عطلة اليوم الوطني بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية في يومي الجمعة والسبت.

أجازة العيد الوطني للبنوك 2022

تعتبر البنوك من أهم القطاعات بالمملكة السعودية، إذ يعتمد عليها ملايين المواطنين في المعاملات المالية بشكل يومي؛ ولذلك تختلف البنوك في أيام الإجازة الرسمية الخاصة باليوم الوطني، التي تبدأ من يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 وتستمر حتى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وبالتالي تحصل البنوك على اجازة مدتها 3 أيام فقط، وتبدأ مجددًا في مزاولة أعمالها بالشكل الطبيعي بدايةً من الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022.