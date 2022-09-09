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عمر شويل - جدة يبحث بعض المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن إجابة السؤال كيفية صرف حقوقي في ساند للعاطلين عن العمل حيث أطلقت الحكومة السعودية برنامج ساند لمساعدة المواطنين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارج إرادتهم لحين التحاقهم بعمل آخر، من خلال السطور التالية سوف نلقي الضوء على كافة التفاصيل.

كيفية صرف حقوقي في ساند للعاطلين عن العمل

وفرت الحكومة السعودية نظام ساند من أجل دعم جميع العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي بشرط أن يكونوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لهم صرف مستحقاتهم من خلال نظام ساند وفقًا للخطوات التالية:

تسجيل الدخول على ” المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” مباشرة.

الدخول على حساب المستفيد المفعل على ” نظام ساند “.

إدخال رقم الآيبان في الحقل المخصص له.

تعبئة البيانات المطلوبة في حقولها الصحيحة ومن ثم التأكد من صحتها.

طريقة التسجيل في نظام ساند

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية التسجيل في برنامج ساند لدعم المواطنين وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ ” المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” مباشرة.

الدخول على الحساب الخاص بالمستخدم على موقع التأمينات الاجتماعية “.

تعبئة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول والتي تتمثل في ” اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي “.

النقر على أيقونة ” تسجيل الدخول “.

تظهر بعد ذلك الصفحة الشخصية للمستخدم في التأمينات أون لاين.

الضغط على أيقونة ” تقديم طلب الاستحقاق بنظام ساند “.

تعبئة كافة البيانات والمعلومات الشخصية للمستفيد في حقولها الصحيحة مع ضرورة إضافة رقم الحساب البنكي الخاص به.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة ” حفظ “.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر على الشاشة رسالة تفيد بنجاح عملية تقديم طلب التعويض.

شروط الحصول على مستحقات ساند

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على خدمة التعويض من ساند وهي كما يلي: