نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [بالبنوك] كم باقي عن حساب المواطن الدفعة “58 شهر سبتمبر” ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على كم باقي عن حساب المواطن، حيث يبحث المئات من المواطنين والمواطنات عن موعد صرف حساب مواطن في المملكة العربية السعودية بخصوص متى نزول شهر صفر 1444 هـ الذي يوافق الشهر سبتمبر 2022 حسب التقويم الميلادي، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال، عن عداد صرف الدفعة الجديدة إلى المستفيدين، وكذلك الساعة كم يتم الصرف فيها في البنوك سواء في الراجحي أو أي مصرف آخر، حيث سيصادف اليوم العاشر هذا الشهر يوم السبت هو اجازة رسمية للمواطنين وبالنسبة إلى البنوك أيضا، فتابعوا هذا المقال حتى النهاية في ثقفني.

زيادة حساب المواطن

وتم بالفعل زيادة راتب الدعم في برنامج حساب المواطن السعودي لشهر سبتمبر 2022 الجديد، حيث تم رفع قيمة الدعم الخاصة في حسابات المواطنين بنسبة تصل إلى 96 بالمئة، وهي ما تعادل الدبل، والزيادة جاءت متفاوتة من مستفيد إلى آخر نظرا للحالة المادية له وعدد أفراد الأسرة، وما إلى ذلك.

ولكن على العموم تمت الزيادة بنسبة عالية، وأقل أسرة ستحصل على ما يعادل 1200 ريال سعودي بعد الزيادة، وهذا يعتمد على عدد الأفراد، رواتب المستفيدين فيها، وكذلك حالة الاستحقاق، وقد يصل قيمة الدعم الذي يصرف في البرنامج إلى 2140 ريال سعودي لهذا الشهر.

كم باقي عن حساب المواطن

ونتعرف معكم على المواعيد لصف فيها حساب المواطن وهذا تاريخ بالميلادي وبالهجري، حيث إنه من الثابت والمعروف من الحكومة أن أي دفعة في برنامج حساب المواطن يتم صرفها في كل شهر ميلادي في اليوم العاشر، ولكن في بعض الحالات الاستثنائية يتغير الموعد لأقرب يوم قبل او بعد هذه المناسبة.

حيث إن هذا الشهر سيوافق يوم 10 سبتمبر 2022 الميلادية يوم السبت، ولهذا سيتم الصرف في يوم:

الأحد 15 صفر 1444 هـ.

الموافق ميلاديا يوم 11 سبتمبر 2022.

أي أنه المتبقي من الوقت أقل من يومين ويبدأ ارسال رسائل الدفعة إلى الكثير من المستفيدين، وبعدها رسائل الإيداع البنكية، وهذا حسب العداد التنازلي فيه أيام وساعات ودقائق.

مع العلم أنه تصل لك رسالة الإيداع، وبعدها تنتظر من ساعتين إلى 6 حتى تصل لك رسالة من البنك بالإيداع، وهذا سواء مصرف الراجحي أو غيره.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

وقد نزلت الدفعات على الحساب في برنامج حساب المواطن منذ ساعات قليلة، حيث تم الكشف عن المبالغ التي سيحصل عليها المستفيدين هذا الشهر، وقبل الدخول قم بعمل حسبة في حاسبة حساب المواطن الجديد، لمعرفة الراتب المفروض الذي ينزلك واذا جاء في الحساب اقل منه تواصل مع رقم حساب المواطن الذي نتركه لك في الأسفل، فتابع هذه الخطوات:

قم بعمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط ca.gov.sa .

. انقر على تسجيل الدخول، ثم سجل الدخول عبر النفاذ الوطني.

بعدها انقر على الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق في دعم البرنامج.

تجد في الصفحة الرئيسية الخاصة بك أخبار آخر دفعة وكذلك المبلغ المحدد الذي تحصل عليه.

صوتك مسموع

وفي حالة اذا جاءت لك مشكلة الدفعة صفرية أو أقل بكثير عن المبلغ الذي ظهر لك في الحاسبة، فننصحك بالاتصال فورا على رقم خدمة العملاء للاستفسار عن هذه المشكلة، وهذا عبر التواصل مع الرقم التالية:

خدمة عملاء صوتك مسموع الرقم الموحد: 19912.

حيث يتم توجيه الاسئلة الخاصة ب الشهر الحالي من قبل المستفيدون السعوديين في البرنامج، ويتم الإجابة عليه وتوضيح السبب وفي حالة اذا كان هناك أي مشكلة يتم حلها.