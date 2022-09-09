نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات إيقاف معاش الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة من المعروف أن معاش الضمان الاجتماعي يعد من اهم الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة السعودية لجميع المقيمين بها بشكل دائم، ويتم صرفه لبعض الحالات، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين 1444.
حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة عن حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:
- عند مخالفة المستفيد لأحد الشروط الخاصة باستحقاق المعاش.
- عند إثبات أن البيانات التي قام المستفيد بتقديمها غير صحيحة.
- إذا تأخر المستفيد في تحديث البيانات المطلوبة من قبل الوزارة لمدة تزيد عن شهر من إبلاغه.
- إذا تبين أن المستفيد القابل للتأهيل غير ملتزم بالخطة الموضوعة لتأهيله.
- عدم قيام المستفيد بالبحث عن فرصة عمل أو عدم قيامه بالتقديم في المنصات الخاصة بالتوظيف.
- إذا كان المستفيد يقيم دائما في أحد مراكز الأيتام.
- إذا تنازل المستفيد عن معاشه.
- عند وفاة المستفيد.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وان يكون مقيما بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط ألا يقل الدخل الخاص بالأسرة عن الحد المعلن عنه.
- يجب أن يطابق المعايير استخدام أو امتلاك الثروة.
- يجب ان تتوافر متطلبات وزارة الموارد البشرية خاصة فيما يخص التعليم والتأهيل.
الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي
- يجب تقديم تقرير شامل يحتوي على قيمة الدخل الشهري الخاص بالمستفيد.
- يجب أن تكون صورة بطاقة الهوية سارية.
- يجب تقديم رقم الآيبان الخاص بالمستفيد.
- تقديم أربع صور شخصية.
خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي
- يجب في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وبعد ذلك يجب الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- يتم إدخال البيانات الخاصة بالدخول، ثم انقر على الموعد الإلكتروني.
- يحدد المستخدم نوع الحجز ثم يتم الضغط على ابدأ الخدمة.
- يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال.
- يجب تحديد القطاع والمدينة التي ترغب في حجز موعد بها.
- يتم إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.
- بعد مراجعة جميع البيانات التي تم إدخالها يتم النقر على ايقونة الحجز.
- يتم ارسال للمستخدم على الهاتف رسالة بها كافة التفاصيل الخاصة بالموعد الذي تم حجزه.
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