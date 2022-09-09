نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عداد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 58 في البنوك 2022 (الراجحي – الرياض – الأهلي) ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نراقب معكم عداد حساب المواطن، حيث يبحث جميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دفعة حساب مواطن الجديدة المقرر أن يتم صرفها في خلال ساعات، وسنتابع معكم كم باقي على نزول الراتب في حسابات المستفيدين سواء كنت مشترك في الراجحي أو بنك الرياض أو حتى مصرف الأهلي أو أي مصرف آخر في المملكة، وسنتابع معكم متى يتم الصرف حسب التاريخ الميلادي وكذلك بالهجري، وأهم النصائح التي تتبعونها في حالة تأخر الصرف أو ما نزلكم شيء، وكيف تتأكدوا ان المبلغ الذي نزلكم صحيح، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

تقويم حساب المواطن

ويترقب مئات المواطنين في المملكة رواتب شهر سبتمبر 2022 الموافق الشهر صفر 1444 هـ في التوقيم الهجري، حيث نتابع معكم عد تنازلي لصرف الدعم الدفعة الجديدة ثمانية وخمسين 58، والتي تم الإعلان فيها عن اهلية رواتب برنامج حساب المواطن منذ أيام للأشخاص الذين عملوا تسجيل جديد في أغسطس والمستفيدين بشكل اساسي في البرنامج.

ويتسائل العديد من الأشخاص عن الموعد الذي ستنزل فيها الرواتب، خاصة أن اليوم العاشر في التقويم الميلادي هذا الشهر سيوافق يوم السبت، وهو اجازة رسمية، فيتسائل الأشخاص عن التوقيت الذي ينزل فيه الراتب لهم للشهر سبتمبر، فتابعوا معنا.

عداد حساب المواطن

وللتسهيل عليكم أعزائنا متابعين موقع ثقفني، فسوف نوفر لكم عداد نزول حساب المواطن، والذي سيوضح لكم بالعد التنازلي بالساعات والدقائق والثواني معرفة تاريخ نزول حساب المواطن، وموعد بدء ارسال رسائل إيداع بحساب المواطن للشهر الجديد.

حيث إنه من المقرر أن يتم الصرف في يوم:

الأحد الموافق 11 سبتمبر العام الحالي 2022.

يقابله في التاريخ الهجري يوم 15 صفر ١٤٤٤ هـ.

وهذا حسب ما تم الإعلان عنه منذ حوالي يومين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

العداد الخاصة ب الأيام (المدة) كما يلي.

كيف اتأكد ان الراتب في حساب المواطن صحيح

ومن ضمن الأشياء التي ننصحكم بعملها وهو التأكد من أن المبلغ الذي سيتم إيداعه لكم في البنك صحيح، حيث ينتشر في الكثير من الحالات ان يكون ظاهر في حسابهم المبلغ في حساب المواطن السعودي بشكل، وينزل لهم في الحساب الخاص بهم أقل، ويمكنكم التأكد من مبلغ الاستحقاق كما يلي:

ادخل إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطنين وذلك عبر الرابط ca.gov.sa .

. ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعدها قم بعمل الضغط على التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.

تنتظر ثوان وبعدها تفتح الصفحة الخاصة بك.

اضغط على أيقونة حساب المستفيد الرسمي.

تجد البيانات آخر دفعة شهر 9 ميلادي مؤهل، وبجانبها المبلغ.

وحتى تتأكد من أن هذا المبلغ صحيح وليس أقل من الذي تستحقه فادخل على رابط حاسبة المواطن السعودي الذي يحسب لكم المبلغ المفروض تحصلون عليه حسب الحالة.

الذي يحسب لكم المبلغ المفروض تحصلون عليه حسب الحالة. اكتب المبلغ في ورقة أو شيء، واذا نزل لك راتب أقل منه سوف تقوم بتقديم اعتراض في أسرع وقت.

وفي حالة اذا ظهر لك غير مؤهل بسبب عدم تحديث البيانات، فلن تنزل لك أي مبالغ قبل التحديث، فتابع معنا.

رقم حساب المواطن للتواصل

وفي حالة وجود أي شكاوى، أو تأخر إرسال الرسالة الخاص بكم في يوم الصرف لشهر سبتمبر الجديد، أو تأخر مواعيد إرسال الرسائل المتبقية للإيداع فما عليكم سوى التواصل مع خدمة العملاء على الرقم التالي:

الرقم الموحد المجاني: 19912.

متى ينزل الراتب في البنوك

وليس هناك موعد أو ساعة محددة تنزل فيها الرواتب، ولكن القاعدة العامة كما يلي:

بعد ان تصل لك الرسالة من البرنامج على الجوال.

تنتظر من ساعتين إلى 8 ساعات حتى تصل لك رسالة من البنك أن الدفعة نزلت لك.

وبعدها يمكنك التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي وسحب المبلغ.

اكتب اسمك على صورة جمعة مباركة (تهنئة جمعة مباركة)