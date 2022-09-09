نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات ويبدأ صرف حساب المواطن للدفعة 58 شهر سبتمبر 2022 لجميع المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج حساب المواطن الذي يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والأسر ذات الدخل المنخفض في ظل الوضع الاقتصادي وموجة ارتفاع الأسعار في الدولة حيث يتم منح الأسر المحتاجة مبلغًا شهريًا وفقًا لآلية محددة وجدول زمني محدد ، كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التسجيل في البرنامج عند صدور حساب المواطن في سبتمبر 1444-2022، تُدفع الرواتب للمستفيدين من حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، قد أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن حساب المواطن إلكترونيًا.

متى سيتم صرف عن حساب المواطن

سيتم صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر يوم الأحد 11/09/2022 الموافق 15/2/1444 هـ، ذلك بحسب ما أعلنه حساب المواطن على صفحته الرسمية بموقع تويتر، تجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن يستهدف الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية وتزامنًا مع رؤية المملكة لعام 2030.

كيفية الاستعلام عن حساب مواطن 1444

ادخل على موقع حساب المواطن. اكتب رقم التعريف في المكان المحدد لذلك. قم بتدوين كلمة المرور بعناية. أدخل رمز التحقق المرئي. انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول. إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البرنامج. إرفاق جميع المستندات والوثائق اللازمة من أجل القبول في البرنامج. التأكد التام من جميع البيانات والمستندات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك حتى تتم عملية التسجيل بنجاح. اختر “استعلام عن حساب المواطن”. أدخل رقم الهوية ليتم الاستعلام عنها. انقر فوق الزر “عرض”. ثم سيتم عرض نتيجة الاستعلام. وفي النهاية يمكنك القيام بتقديم اعتراض على النتيجة إذا تم رفضك.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

انتقل إلى موقع حساب المواطن. أدخل رقم الهوية في المكان المحدد. تسجيل كلمة السر. انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول. اختر أيقونة دراسة الأهلية. انقر على أسباب عدم الأهلية. انقر فوق الزر إرسال اعتراض. أدخل البيانات المطلوبة من مقدم الطلب. انقر على أيقونة طلب الإضافة. تسجيل الأفراد المشمولين بالوثيقة. انقر فوق الزر “استعراض الملف”. إرفاق صورة المستند، ثم تحميل الملفات الأخرى. التأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها في البرنامج. انتظر حتى تكتمل دراسة اعتراض المنصة ويتم عرض بيانات الاعتراض.

ماهي خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن

هناك بعض الخطوات من أجل التسجيل في حساب المواطن وهي كالاتي:-

قم بتسجيل الدخول إلى منصة حساب المواطن. اضغط على خيار التسجيل. أضف معلومات التسجيل: الاسم الكامل لمقدم الطلب. رقم هاتف. رقم بطاقة الهوية الوطنية. تاريخ الولادة. عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي ، ثم أكده. رمز التحقق المرئي. انقر على أيقونة التسجيل. أضف رمز التأكيد المرسل إلى رقم الهاتف المسجل في النظام. أدخل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة. اكتب قيمة الدخل الشهري لمقدم الطلب. تحديد نوع العمل إذا كان المتقدم موظفاً. اكتب قيمة الدخل السنوي، والممتلكات إن وجدت. قم بتسجيل رقم الحساب المصرفي لمقدم الطلب. اعتماد ضوابط الحساب المصرفي. اضغط على تقديم الطلب بعد التحقق من صحة البيانات.

برنامج حساب المواطن

هذا أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة الملكية للمملكة العربية السعودية كجزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود في ظل الأوضاع الاقتصادية وموجة ارتفاع الأسعار في البلاد، حيث يتم تقديم مدفوعات شهرية للفئات المؤهلة وفق آليات محددة وجداول زمنية محددة، وكما أوضحت الموارد البشرية الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التسجيل في برنامج حساب المواطن، في حين أن حساب المواطن يعمل بكافة مجهوداته من أجل توفير الدعم المالي والانساني إلى جميع المستفيدين او المواطنين بشكل عام في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أن له دور كبير في دعم عجلة الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية تزامنًا مع رؤية المملكة لعام 2030، والتي تعمل كافة الدول على تنفيذها، فضلاً عن أن برنامج حساب المواطن يقوم بدعم العديد من الفئات الاكثر استحقاقًا في بعض الاحيان والتي تنطبق عليهم شروط الاهلية من أجل الحصول على الدعم المنوط به من قبل البرنامج، كما أنه يساهم في عجلة الاقتصاد السعودي بما يقضي بذلك على نسب كثيرة من البطالة ويقوم على دعم الشباب المقبلين على الزواج.