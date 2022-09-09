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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي للاستفادة من ميزة التقسيط في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي هي إحدى الخدمات التي وفرتها شركة الاتصالات السعودية موبايلي مع عروض مغرية لتقسيط أجهزة الهواتف المحمولة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ومن الصدد نتناول سويًا كافة التفاصيل حول جوالات بالتقسيط من موبايلي والاشتراطات المطلوب توافرها للاستفادة من ميزة التقسيط.
شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي
خدمة تقسيط جوالات من موبايلي هي خدمة وفرتها الشركة بهدف جذب المستهلكين للهواتف المحمول من لديها وذلك بعدما زادت المنافسة في السوق السعودي عن الهواتف المحمولة، وباتت المنافسة الشديدة ما بين الشركات المختصة بنفس المجال، حيث إتاحة موبايلي تقسيط الجوال بدءاً من مبلغ 120 ريالاً حتى 250 ريالاً شهريًا، وللاستفادة من ميزة التقسيط على الجوالات من موبايلي على العملاء استوفاء الاشتراطات المطلوبة والتي تضمنت النحو التالي:
- يتعين على المتقدم للتقسيط أن يكون مشتركًا في باقة الاتصالات والإنترنت في موبايلي.
- يتعين أن يكون المتقدم لعرض التقسيط أن يكون بحوزته شريحة اتصالات موبايلي.
- يتعين التأكد من ملاءمة خط العميل لميزة تقسيط الجوال من موبايلي عن طريق إرسال رسالة الرمز 1222 للرقم 110.
- يمنع للمتقدمين العملاء من أصحاب السجلات الائتمانية بالاشتراك بخدمة التقسيط على الجوالات
- يتعين على المتقدم التوقيع على عقد الالتزام لمدة 24 شهراً.
- للموافقة على التقسيط حتمًا ولابد أن تكون قيمة المدفوعات للمتقدم في آخر ثلاثة أشهر هي 650 ريالاً.
- يتعين للمتقدم أن يكون مشترك بإحداي الباقات المفوترة للشركة وتتمثل الباقات في «100-200-300-400».
خطوات الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي
- ينبغي على العميل الذهاب على رابط موقع شركة موبايلي الرسمي أدناه.
- ثم قم بإدخال اسم المستخدم.
- يليها ادخل كلمة المرور في الخانة المخصصة لها.
- النقر على تسجيل الدخول وذلك في حالة امتلاك العميل بالفعل لحساب على موبايلي والنقر على كلمة انشاء حساب في حالة إن كان العميل مستخدمًا جديد.
- بالصفحة الرئيسية نجد ايقونة المتجر الإلكتروني لموبايلي قم بالنقر عليها.
- بعد الدخول على المعرض المخصص لتقسيط الجوالات والعروض قم بتحديد الجوال المراد الحصول عليه من ميزة التقسيط.
- ثم قم باختيار خانة التسوق.
- حدد طريقة التقسيط المناسبة للعميل من بين الاختيارات المتاحة.
- بعد تحديد طرق الدفع من إحدي وسائل الدفع المتاحة حدد الاقساط الشهرية.
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