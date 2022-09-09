شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي للاستفادة من ميزة التقسيط

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عمر شويل - جدة شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي هي إحدى الخدمات التي وفرتها شركة الاتصالات السعودية موبايلي مع عروض مغرية لتقسيط أجهزة الهواتف المحمولة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ومن الصدد نتناول سويًا كافة التفاصيل حول جوالات بالتقسيط من موبايلي والاشتراطات المطلوب توافرها للاستفادة من ميزة التقسيط.

شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي

خدمة تقسيط جوالات من موبايلي هي خدمة وفرتها الشركة بهدف جذب المستهلكين للهواتف المحمول من لديها وذلك بعدما زادت المنافسة في السوق السعودي عن الهواتف المحمولة، وباتت المنافسة الشديدة ما بين الشركات المختصة بنفس المجال، حيث إتاحة موبايلي تقسيط الجوال بدءاً من مبلغ 120 ريالاً حتى 250 ريالاً شهريًا، وللاستفادة من ميزة التقسيط على الجوالات من موبايلي على العملاء استوفاء الاشتراطات المطلوبة والتي تضمنت النحو التالي:

يتعين على المتقدم للتقسيط أن يكون مشتركًا في باقة الاتصالات والإنترنت في موبايلي.

يتعين أن يكون المتقدم لعرض التقسيط أن يكون بحوزته شريحة اتصالات موبايلي.

يتعين التأكد من ملاءمة خط العميل لميزة تقسيط الجوال من موبايلي عن طريق إرسال رسالة الرمز 1222 للرقم 110.

يمنع للمتقدمين العملاء من أصحاب السجلات الائتمانية بالاشتراك بخدمة التقسيط على الجوالات

يتعين على المتقدم التوقيع على عقد الالتزام لمدة 24 شهراً.

للموافقة على التقسيط حتمًا ولابد أن تكون قيمة المدفوعات للمتقدم في آخر ثلاثة أشهر هي 650 ريالاً.

يتعين للمتقدم أن يكون مشترك بإحداي الباقات المفوترة للشركة وتتمثل الباقات في «100-200-300-400».

خطوات الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي