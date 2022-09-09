نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الرقم المجاني حساب المواطن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرقم المجاني حساب المواطن مع ارتفاع تكاليف المعيشة بالمملكة العربية السعودية وهو ما اصبح حمل ثقيل علي كاهل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، فكرت حكومة المملكة الرشيدة في خلق منظومة للدعم النقدي تيسر علي المواطنين وتجعلهم ينعمو بحياة معيشة كريمة تتناسب معهم ومن هنا جاء نظام حساب المواطن السعودي.

ما هو نظام حساب المواطن

قبل أن نعرض لكم الرقم المجاني حساب المواطن ، يجب ان تكونوا على دراية بما هو حساب المواطن فهو أحد أنظمة للدعم النقدي يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه من مواطني المملكة مع تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي في صورة دفعات شهرية مستحقة الدفع.

الرقم المجاني حساب المواطن

قامت إدارة النظام بوضع رقم مختصر مجاني للتواصل مع إدارة البرنامج وهو ( 19912 )، ويتم استقبال كافة الشكاوى والمقترحات من الفئات المستحقة علي مدار اليوم لمدة 18 ساعة متواصلة، أن التواصل مع المواطن ومعرفة كافة الشكاوى ومقترحاته تجعل إدارة برنامج حساب المواطن تعمل بشكل كفء وجيد في الوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين في وقتها المناسب، مع تطوير كافة الخدمات المستخدمة من خلاله أملا تحقيق المستوي المعيشي المتناسب معهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود واغلب السلع الأساسية بالمملكة خلال السنين الأخيرة وهو اصبح لا يفي بالدخول المحدودة للمواطنين.

قنوات التواصل مع برنامج حساب المواطن

زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن علي شبكة الإنترنت.

الصفحة الرسمية لحساب خدمة العملاء علي تويتر.

موعد صرف دعم حساب المواطن

حددت أداره البرنامج أن يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد لصرف الدفعات النقدية للمستحقين من الفئات المقررة للدعم، وفي حالة تغير موعد الصرف يتم الإعلان عن اي تغيير علي البوابة الالكترونية للبرنامج علي شبكة الإنترنت، أو زيارة الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي برنامج تويتر.

سبب إطلاق برنامج حساب المواطن

مع تغيير النظام بالمملكة وقيام حكومة المملكة بإحداث العديد من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما انعكس بصورة مباشرة علي المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، أصبحت دخولهم الشهرية لا تكفي متطلبتهم الأساسية وأصبحت هناك شكواي خاصة مع ارتفاع أسعار اغلب السلع والخدمات المقدمة.

توزيع الدعم الحكومي وتوجيهه للفئات المستحقة، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين مع نشر الوعي علي ضرورة الترشيد في الاستهلاك وعدم الإفراط في الموارد المتاحة.

شروط الاهلية حساب المواطن

يذكر ان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق عن عدد من الشروط يجب توافرها في الأفراد:

الدعم متاح للمواطنيين السعوديين فقط.

يجب أن يكون المتقدم مقيما بالمملكة إقامة كاملة.

يجب ألا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى المقرر للحصول على هذا الدعم.

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 58 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين صباح يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر بدلا من يوم 10 سبتمبر لأنه سيوافق يوم إجازة في البنوك السعودية، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن الأهلية الخاصة بالدفعة 58 من البرنامج عن طريق الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، حيث يمكن لمن لم يتم قبولهم التقديم مرة أخرى في الدفعة 59 بعد أن يتم فتح باب التسجيل فيها.

وبهذا نكون قد قمنا بعرض الرقم المجاني حساب المواطن حتى يمكنكم أن تقوموا بالتواصل مع البرنامج سواء للاستفسار أو الشكوى.