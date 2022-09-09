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عمر شويل - جدة إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 1444. يتم تغيير الاسم من خلال وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضمن عدد من الشروط اللازمة لذلك والتي أعلنت عنها دائرة الأحوال المدنية وسوف نقوم بالتعرف على طريقة تغيير الاسم من الأحوال المدنية.

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

تعد وكالة الأحوال المدنية والتابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة حيث تقوم بإصدار الهوية الوطنية للسعودين والإقامة للوافدين وتقديم خدمات من خلال منصة أبشر الإلكترونية على مستوى أنحاء السعودية.

إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 1444

هناك العديد من الإجراءات اللازمة لتغيير الاسم التي وضعتها الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

عمل إعلان في الصحف والجرائد الرسمية ومرور 30 يوما عليها.

ملئ وتعبئة نموذج 203 الخاص بتغيير الاسم.

عمل فيش وتشبيه للمتقدم وخلو الصحيفة الجنائية من أي جرائم.

العمل على إجراء توثيق تعديل الاسم.

كتابة سبب تغيير الاسم.

تقديم تقرير بالاسم القديم والاسم الجديد للأحوال المدنية.

تقديم صورة من بطاقة الوالد وصورة لبطاقة العائلة.

تقديم صورة البطاقة الخاصة الشخصية بالأحوال المدنية.

على المتقدم الحضور في الوقت المحدد إلكترونيا.

العمل على تقديم جميع الأوراق إلى اللجنة المختصة في الأحوال المدنية.

إذا تمت الموافقة من خلال اللجنة المختصة على تغيير الاسم سوف يتم تسليم الملف الخاص بتغيير الاسم إلى كاتب العدل وبصحبة شاهدين لتغيير الاسم للمتقدم.

العمل على نشر إعلانين في الصحف والانتظار لمدة 30 يوما بعد الإعلان في الصحف للمصادقة على تغيير الاسم.

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية 1444

يمكن تغيير الاسم في الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

إدخال رمز التحقق المرئي والمرسل من خلال الجوال الخاص للمستخدم.

ثم النقر على خيار المواعيد.

ثم النقر على حجز موعد.

تسجيل رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

تسجيل تاريخ الميلاد للمستخدم.

ثم تحديد اختيار الرمز المرئي للمستخدم.

تحديد الخدمة المراد للمستخدم.

اختيار الميعاد المناسب للمستخدم.

كتابة وتحديد منطقة المستخدم.

تحديد فرع الأحوال المدنية القريب من المستخدم.

التأكيد على صحة المعلومات والبيانات المقدمة للمستخدم.

سوف يتم ظهور التذكرة بالموعد.

العمل على طباعة تذكرة الموعد.

سوف يقوم المستخدم بتقديم التذكرة إلى مكتب الأحوال المدنية.

شروط تغيير الاسم في الحالة الاجتماعية السعودية 1444

يمكن تغيير الاسم في الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية وفق عدد من الشروط اللازمة كما في الطريقة التالية:

العمل على حجز موعد إلكتروني في الأحوال المدنية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاما.

العمل على تقديم موافقة الأم والأب على تغيير الاسم.

تغيير اسم الشهرة أو اسم القبيلة يجب أن يتم تغييره في السجل المدني.

ونكون بذلك قد قمنا بالتعرف على وكالة الأحوال المدنية وإجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية وشروط تغيير الاسم وأيضا طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.