نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي القديم والمطور لعام 1444 بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد معاش الضمان الاجتماعي هو خدمة ميسورة التكلفة تقدمها الحكومة السعودية لجميع المقيمين الدائمين في المملكة. يتم دفع المعاشات للمستفيدين في وقت محدد كل شهر، مع بعض الاستثناءات، تم الإعلان عن تعليق المعاشات في بعض الحالات المحددة، وقد لا يتم الحصول على المعاشات من الضمان الاجتماعي غير القانوني يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10000 ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم الكثير من الفئات المستحقة للدعم والتي تنطبق عليهم شروط الاهلية الخاصة بالبرنامج من أجل الحصول على هذا الدعم، فضلاً عن أن المملكة العربية السعودية بكافة جهاتها المختصة تقوم كذلك بتوفير كل سبل الدعم المالي والانساني تزامنًا مع رؤية المملكة 2030.

صرف دفعة الضمان الاجتماعي

وأوضحت إدارة الضمان الاجتماعي أن العائلات المختارة في إطار البرنامج يمكنها اختيار الأسرة التي يجب أن تتقدم لها إذا توقف معيل الأسرة الأساسي عن العمل، وينطبق هذا إذا كان المعيل ذكرًا أو أنثى وكان المعاش يُدفع لأكبر معيل في الأسرة باعتباره المعيل في غضون 15 يومًا حيث يمكن للعائلات الاعتراض خلال هذه الفترة.

الحالات التي يتم فيها تعليق معاشات الضمان الاجتماعي

إذا خالف المستحق أيا من شروط استحقاق المعاش.

إذا أثبتت الوزارة أن البيانات المقدمة عن شخص مستقل أو أحد أفراد الأسرة غير صحيحة.

تأخره في تحديث بياناته التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد عن شهر من تاريخ التبليغ.

إذا ثبت أن المستحق التأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

تبين أن المستفيدين الأصحاء لم يسعوا إلى البحث عن فرص عمل، أو تقدموا إلى منصات التوظيف، أو قبلوا التدريب أو التوظيف المقدم.

اذا كان المستفيد مقيما بشكل دائم في دار للايتام او دار العلاج.

اذا امتنع المستحق عن المعاش.

وفاة المستفيد.

ما شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي؟

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن تصبح مقيمًا دائمًا في المملكة.

لا يمكن أن يكون دخل الأسرة المقدر أو المستقل أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

استيفاء معايير الانتفاع بالثروة أو حيازتها.

استيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية من التأهيل والتعليم والصحة والاشغال العامة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في خدمات الضمان الاجتماعي:

يجب على المستحق تقديم المستندات اللازمة لاستلام معاش التأمين واستحقاقه بعد التسجيل، يجب على المستفيد تقديم المستندات على موقع وزارة الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية وهي كتالي:-