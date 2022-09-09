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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في إكرامية الملك للضمان الاجتماعي ومساعدة الأفراد المشتركين في الضمان على الأعباء المعيشية وتحسين الحالة لهم من خلال هذه الإكرامية لمواجهة صعوبة الحياة وغلاء المعيشة وسوف نتعرف على موعد نزولها ومن المستحقين وجميع المعلومات عنها.

الضمان الاجتماعي المطور 2022 م

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي في 2 /4 /1442 ه وذلك لدعم المواطنين الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة في المملكة وتقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم للعيش حياة كريمة بين أفراد المجتمع السعودي دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين وسد الحاجة لهم وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

إكرامية خادم الحرمين الشريفين 2022 م

أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إكرامية الملك للأسر المستفيدة والمستحقة في نظام الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وذلك بصرف مبالغ مالية لهم لمساعدة الأسر الفقيرة في المعيشة وتأمين حاجتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الحالية عقب زيادة الأسعار وغلاء المعيشة وذلك للعيش حياة كريمة وتطبيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين في المملكة.

متى تنزل إكرامية الملك للضمان الاجتماعي

لم يتم الإعلان عن ميعاد نزول إكرامية خادم الحرمين الشريفين للضمان الاجتماعي من خلال الجهات الحكومية الرسمية ولكن هناك بعض الجهات الغير رسمية أعلنت على أن إكرامية الملك للضمان الاجتماعي سوف تكون في 24 / 4 / 2022م.

مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يستحقون إكرامية الملك

أعلن الضمان الاجتماعي عن الفئة المستحقة والمستفيدة في الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من إكرامية الملك وهي كما في التالي:

الأفراد غير القادرين عن العمل ( عجز مؤقت / عجز دائم ).

عند بلوغ سن الشيخوخة.

امرأة بدون عائل أو معيل مثل ( الأرملة / المطلقة / المهجورة / زوجة الغائب / زوجة المفقود/ زوجة المدمن للمخدرات/ الزوجة المعلقة ).

جميع الأسر الغير معولة مثل ( الأرملة مع الأيتام / المطلقة مع الأبناء/ الأسرة المعلقة/ الأسرة المهجورة/ أسرة المدمن للمخدرات/ أسرة المفقود/ أسرة الغائب ).

الأيتام مثل ( يتم مجهول الأبوين/ يتيمة مجهولة الأبوين/ يتيم متوفي الأب/ يتيمة متوفي الأب ).

حاملي بطاقات التنقل يتيمي الأب من السعوديين.

طريقة التسجيل في إكرامية الملك للضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في إكرامية الملك للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

النقر على تسجيل الدخول.

ثم اختيار تسجيل جديد.

تسجيل رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

تسجيل تاريخ ميلاد المستخدم.

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها.

كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم الموافقة على الشروط والإقرار.

النقر على تسجيل الدخول.

ثم إتباع جميع التعليمات.

ثم تسجيل الدخول على البوابة.

النقر على مفتاح الملف الموحد.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم التحقق من صحة جميع البيانات.

الضغط على تقديم البيانات.

الضغط على ذهاب لملئ بيانات المنازل.

ملئ وتعبئة جميع البيانات المطلوبة والعودة إلى واجهة الحساب.

الضغط على تسجيل في الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل على إكرامية الملك للضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها وذلك للاستفادة من إكرامية الملك للضمان الاجتماعي وهي كما في التالي:

أن يكون المتقدم المستفيد سعودي الجنسية.

عدم امتلاك الفرد المستفيد سجل تجاري.

عدم امتلاك المستفيد لأي عقارات أو منشأة.

راتب الفرد المستفيد لا يتجاوز (3000 ) ريال سعودي.

الفرد المستفيد مقيما في السعودية ( 3 ) أشهر على الأقل قبل صرف إكرامية الملك للضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن موعد إكرامية الملك للضمان الاجتماعي 2022 م

يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن ميعاد نزول إكرامية خادم الحرمين الشريفين والمقدمة للمواطنين المستحقين للدعم المالي وذلك للعيش في حياة كريمة وسد حوائجهم المعيشية وأعباء الحياة.

إيداع إكرامية الملك للضمان الاجتماعي توتير

يمكن لجميع المواطنين معرفة ميعاد نزول إكرامية خادم الحرمين الشريفين للضمان الاجتماعي من خلال حساب سفير للضمان والذي يقوم بتقديم المعلومات الهامة للمواطنين عن نزول إكرامية الملك وبعض مميزات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني 2022 م

بإمكان المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الاتصال على الرقم المجاني الموحد وذلك للاستفسار عن جميع المعلومات التي يريد التعرف عليها من خلال الرقم المجاني الموحد (19911).

رابط الاستعلام عن إكرامية الملك للضمان الاجتماعي 2022 م

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والمسجلين في الضمان الاجتماعي الاستعلام عن إكرامية الملك للضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسجيل الدخول ومعرفة المواعيد المقررة لصرف المكافآت والإكراميات المقدمة من خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية.

ما معايير التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022 م والذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:

أن يكون المتقدم المستفيد سعودي الجنسية.

دخل الأسرة لا يتعدى ( 1100 ) ريال سعودي.

دخل الفرد السعودي لا يتعدى ( 550 ) ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم المستفيد لأي عقارات أو منشأة.

الالتزام ببرامج التدريب المقدمة من الضمان الاجتماعي للحصول على عمل أو وظيفة.

تستثنى الأرامل والمطلقات الغير سعودية ولها أبناء من زوج سعودي.

يستثنى أصحاب الإعاقة والأرامل الذين يكفلون أيتام سعودين.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني كما في التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على مفتاح تسجيل الدخول.

كتابة جميع البيانات للمستخدم ( الاسم / رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد ).

الموافقة على الشروط والأحكام.

إتمام عملية ملئ جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

سوف تصلك رسالة نصية على الجوال تفيد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

كم الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 م

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تحديد نسبة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي وذلك باحتساب قيمة الدخل الشهري المكتسب بالنسبة للأسرة والفرد واختصام حوالي 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافته إلى الدخل المقدم من دعم الحكومة ويكون راتب المعاش الشهري لرب الأسرة حوالي 1100 ريال سعودي ولكل فرد من أفزاد الأسرة حوالي 550 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد قمنا بالتعرف على إكرامية خادم الحرمين الشريفين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك تعرفنا على الضمان الاجتماعي وميعاد نزول إكرامية الملك للضمان الاجتماعي وشروط التسجيل في إكرامية الملك للضمان الاجتماعي وقيمة إكرامية الملك للضمان ورقم الضمان الاجتماعي الموحد وكذلك رابط الاستعلام عن إكرامية الملك للضمان ومعايير التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل في الضمان وكذلك الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية.