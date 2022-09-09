ماهو التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة ماهو التسجيل العيني للعقار بناءا على القوانين واللوائح في المملكة العربية السعودية يجب أن يتم التعرف لأصحاب العقارات على كيفية إنشاء السجل الخاص بالعقارات ومعرفة التفاصيل والمعلومات الهامة لذلك وسوف نقوم بالتعرف عليها من خلال التالي.

ماهو التسجيل العيني للعقار 2022م/1444

يعد التسجيل العيني للعقار والذي أصدرته حكومة المملكة العربية السعودية كيفية تسجيل المالك للعقارات الخاصة به وقد تم صدور قرار التسجيل العيني للعقارات في 15 / 3 / 2002م الموافق 1 / محرم / 1421ه وقد تم النشر في ذلك اليوم في الجرائد والصحف الرسمية والمحلية ومعرفة الشروط والأحكام اللازمة لذلك.

مميزات التسجيل العيني للعقار 2022م/1444

للتسجيل العقار العديد من المميزات كما في الطريقة التالية:

العمل على إتاحة الوصف التوصيفي الدقيق للعقار.

العمل على حفظ حقوق مالك العقار والتصرف كما يشاء.

العمل على إعطاء قوة الثبوت للعقارات المسجلة.

العمل على حفظ جميع البيانات الخاصة بالعقار.

العمل على ضبط طبيعة العقار المسجل.

العمل على تمكين مساحة العقار المسجل بشكل صحيح ودقيق.

العمل على رقمنه العقارات تفاديا لتشابه الأسماء المكررة.

عقوبات قانون التسجيل العيني 2022م/1444

يتم معاقبة المخالفين في قانون التسجيل العيني في المملكة العربية السعودية بغرامة لا تقل عن (5000) ريال سعودي ولا تزيد عن (100000) ريال سعودي للمخالفين كما في الحالات التالية:

إقامة الشكاوى والدعاوي الكيدية والكاذبة.

كتابة العقار باسم مالك أخر غير اسم المالك الحقيقي والفعلي للعقار.

تلف أو تغيير علامات الوحدة العقارية.

عدم الإخبار عن وجود حق عيني يعلمه الفرد.

الإخبار بحق عيني غير موجود.

تحميل نظام تسجيل العقار 2022م /1444

يتم القيام بتحميل نظام تسجيل العقار في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى نظام التسجيل العيني.

الدخول إلى تبويب نص النظام.

ثم الضغط على الطباعة.

ثم الضغط على قائمة الطابعات.

ثم الضغط على حفظ.

النقر على تحميل باللون الأزرق.

اختيار وتحديد المساق المناسب.

ثم النقر على مفتاح حفظ.

وبذلك نكون قمنا بالتعرف على التسجيل العيني للعقار والتعرف على مميزات نظام التسجيل للعقارات وكذلك التعرف على عقوبات قانون التسجيل للعقار وأيضا تحميل نظام تسجيل العقار في المملكة العربية السعودية.