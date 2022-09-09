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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي للرجال ، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة التقديم على وظيفة إلكترونيا من خلال الوزارة لمساعدة الباحثين عن عمل في إيجاد الوظيفة المناسبة لكل فرد باحث عن عمل في السعودية.

التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1444

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة التقديم على الوظائف إلكترونيا وذلك لمساعدة الباحثين عن وظيفة في إيجاد العمل المناسب لهم من خلال تقديم المؤهلات العلمية والعملية والحالة الصحية والبرامج التدريبية الحاصلين عليها حتى تؤهلهم لإيجاد عمل مناسب لهم وتقديمها إلى وزارة الموارد البشرية.

كيفية التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة تسجيل البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي والتي توفرها الوزارة وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى خدمة تقديم الوظائف المساندة.

النقر على بدء الخدمة.

النقر على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

ثم اختيار كلمة المرور.

تسجيل الدخول عبر رقم الجوال.

ثم تسجيل طلب جديد.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ملئ نموذج الطلب لإتمام عملية التسجيل.

ثم تحديد الدرجة العلمية للمتقدم.

كتابة الخبرات الحاصل عليها لمتقدم.

كتابة مستوى اللغة الانجليزية للمتقدم.

كتابة الوزن والطول للمتقدم.

كتابة الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم.

التعهد بصحة جميع البيانات التي تم إدخالها للمتقدم.

النقر على مفتاح حفظ.

وسوف يتم مراجعة طلب التوظيف من قبل الجنة المختصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي 1444

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كما في التالي:

أن يكون سعودي الجنسية.

المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما.

طريقة التقديم على الوظائف الحكومية 1444

يمكن التقديم على الوظائف الحكومية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتباع الطريقة التالية:

الدخول على خدمة التقديم للوظائف الحكومية جدارة.

النقر على مفتاح أبدأ الخدمة.

تسجيل الدخول غبر النفاذ الوطني الموحد.

متابعة الوظائف والأعمال المتاحة.

اختيار الوظيفة المناسبة والدخول غليها.

يتم معرفة النتيجة بعد ظهورها.

طريقة التسجيل في برنامج دعم البحث عن عمل 1444

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حافز للبحث عن عمل وتقديم مبلغ مالي 2000 ريال سعودي لمدة عام كامل لتشجيع وتحفيز الباحثين عن عمل ويتم التسجيل في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى برنامج حافز( الباحث عن عمل).

أنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول.

الذهاب إلى جميع البرامج.

ثم اختيار برنامج (الباحث عن عمل).

النقر على مفتاح التقديم هنا.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

كتابة رقم جوال المتقدم.

إدخال رمز التأكيد المرسل عبر الجوال.

ثم إرسال الطلب على البرنامج.

رابط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي 1444

يتم الدخول على رابط الضمان الاجتماعي وتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد والتقديم على الوظائف المناسبة والمتاحة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وبذلك نكون قد تعرقنا على الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم على الوظائف وشروط الضمان الاجتماعي وكذلك طريقة التقديم على الوظائف الحكومية وأيضا طريقة التسجيل في برنامج دعم الباحث عن العمل ورابط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.