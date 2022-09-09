نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع وزارة المالية السعودية وما هو موعد نزول الرواتب للشهور القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التواصل مع وزارة المالية السعودية, يبحث عدد ليس بالقليل عن كيفية التواصل مع وزارة المالية السعودية من أجل الاستفسار وتقديم الشكاوى, لتتيح وزارة المالية السعودية عدد من طرق التواصل الخاصة بها وتعيين خدمة عملاء للإجابة علي كل استفسار أو الشكاوى, كما يقوم بعضاً من الأشخاص بالبحث عن متي يتم إنزال الرواتب الخاصة بالعسكريين وغير العسكريين خلال الفترة المقبلة, لنقوم بالتوضيح لكم عن المواعيد المحددة لإنزال رواتب في الشهور القادمة.

كيفية التواصل مع وزارة المالية السعودية

هناك عدد من الطرق التي يمكنك بها التواصل مع وزارة المالية, فإذا كنت لديك أي نوع من أنواع الاستفسارات أو الشكاوى قم باتباع الخطوات التالية.

يمكنك التواصل مع وزارة المالية السعودية علي رقم 19990. كما تستطيع أن تقوم التواصل مع وزارة المالية عبر البريد الإلكتروني وهو [email protected] كما تقوم وزارة المالية السعودية بتوفير موقع إلكتروني لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يمكن للأشخاص أن يقوموا بالتواصل مع الوزارة عبر هذا الموقع.

موعد صرف رواتب الشهور القادمة للعسكريين والغير العسكريين

هناك مواعيد يتم فيها إنزال رواتب العسكريين والغير العسكريين, حيث يتم نزول الرواتب في أيام العمل الرسمية بعيداً عن أيام العطلات.

سيتم إنزال مرتب شهر سبتمبر في اليوم السابع والعشرين من نفس والموافق واحد صفر.

بينما يتم إنزال مرتب شهر أكتوبر في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر والموافق اثنين ربيع أول.

ويتم إنزال مرتب شهر نوفمبر في اليوم الثاني من شهر ربيع ثاني والموافق سبعة وعشرين من شهر نوفمبر.

بينما سيتم نزول راتب ديسمبر في اليوم الثالث من حماد أول, والموافق أيضاً اليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر.

تطبيق حساب المواطن لمعرفة موعد نزول الراتب

قامت وزارة المالية السعودية بإنشاء تطبيق خاص ببرنامج حساب المواطن السعودي لكي يتابع عليه كل الأشخاص الذين يحصلون علي رواتب موعد نزول الراتب, حيث يتم تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام الاندرويد, وإذا كان هاتفك يدعم نظام برامج أبل, فيتم تحميل التطبيق من علي متجر أبل أستور.