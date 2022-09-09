نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العودة للمدارس من عبد اللطيف جميل للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس، تنفرد عدد كبير من الشركات السعودية، أو البنوك داخل المملكة العربية السعودية، بتوفير عروض للأفراد بمناسبة العودة للمدارس، وتلك العروض توفر لك احتياجات ومستلزمات كثيرة، ومنها أنك سوف تحصل على عروض بسعر جبار ومميز، وخصومات لأعلى سعر، وذلك من خلال أفضل الشركات والبنوك داخل المملكة، ومن أهم تلك الشركات هي شركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات، ويقدم أقوى عروض back to school لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

عروض العودة للمدارس

تقدم شركة عبد اللطيف جميا أفضل عروض السيارات داخل المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين والغير سعوديين، كما أنها تقدم قرض بدون كفيل ولا يحتاج إلى أي مصاريف إدارية، قرض سداد المديونية، وهناك عدد كبير من المميزات والعروض القوية عند حصولك على التمويل بأقل راتب، حيث أنه يدعم جميع الأفراد من حاصلي الراتب الشهري البسيط، ومن لا يستطيع أن يقوم بشراء سيارة أو وامتلاكها، وهناك شروط القرض النقدي 20 ألف ريال بدون كفيل، من خلال شركة عبد اللطيف جميل، والذي يوفر لك مبلغ سريع تستطيع أن تستخدمه في شراء أو دفع المصاريف الدراسية، ولمساعدة جميع الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.

ماهي أنواع العروض

قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أقوى عروض السيارات وهي سيارات لأنواع عديدة بدون ضامن، والقسط الأول والثاني مجانا، كما أن التمويل معتمد من هيئة الشريعة الإسلامي، سيارات للتنازل أحدث موديل، وسوف تحصل على أحد هذه السيارات بدون دفعة أولى، فقط سوف تتقدم بطلبك لتحصل على قرض السيارات وفي أقل وقت سوف تمتلك سيارتك في الحال، ومن أنواع السيارات داخل العرض هي:

ديزاير 2023 بقسط شهري 923 ريال.

ديزاير جي أل أكس بقسط شهري 955 ريال.

بالينو 2023 ب 1,028 ريال.

ارتيجا.

فيتارا.

جمني.

سياز.

كيفية التقديم لطلب عروض العودة للمدارس

إذا كنت غير سعودي فمتاح لك أن تحصل على التمويل إذا كنت موظف بأي من القطاعات الحكومي أو الخاص، ويكون راتبك الشهري لا يقل عن 3000 ريال، وتكون على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 شهور، ويتم تقديم كشف حساب بنكي وخطاب تعريف بالراتب، وإذا كنت متقاعد فبأقل راتب تقاعدي تقدم لطلب الحصول على التمويل بإجراءات ميسرة وموافقة فورية، وبالنسبة للسعودي فتكون نفس المتطلبات، ويتم تعبئة نموذج الطلب للحصول على سيارات من شركة عبد اللطيف جميل، وتقم باختيار سيارتك والتفاصيل للبرنامج التمويلي المناسب لك، وسوف يتم مراسلتك من خلال خدمة عملاء الشركة، ولكن حتى تحصل على التمويل بدون كفيل فلابد أن يكون السجل الائتماني نظيف.