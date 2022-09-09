كيفية فتح حساب في بنك الأهلي أون لاين 1444 والمستندات المطلوبة للتسجيل

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عمر شويل - جدة يعد البنك الاهلي من أفضل وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، وكيفية فتح حساب مع البنك الأهلي عبر الإنترنت أمر ضروري للمواطنين للتمتع دائمًا بجميع الامتيازات التي يقدمها البنك الأهلي المهم جدًا منذ تطويره، جعل العمل المصرفي أكثر تقدمًا وفقًا للتكنولوجيا الحديثة، ويعد أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، المعروف سابقًا باسم البنك الأهلي التجاري. المملكة العربية السعودية هي 68+ وأعيد تنظيم البنك في عام 1998 ليصل إلى حوالي 20 مساهمًا، خاصة بين رجال الأعمال، وتبلغ حصة البنك الوطني في السوق الآن حوالي 30 ٪ من قيمة البنك.

كيفية فتح حساب عبر الإنترنت مع البنك الأهلي

قام البنك السعودي الوطني السعودي بتبسيط عملية فتح حساب مصرفي عبر موقعه الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة البنك الأهلي.

انقر فوق رمز الخدمة المخصصة.

حدد أيقونة الحسابات والودائع.

انقر فوق أيقونة فتح حساب جار.

تحقق من الشروط المطلوبة للحساب: “الهوية الحقيقية، مسجلة في منصة أبشر، مسجلة على عنوان محلي برقم تعريف”.

الرجاء إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة:

رقم الهوية تاريخ الميلاد نوع التقويم. رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق رمز “أوافق على الشروط”.

اكتب رمز التحقق المرئي.

أدخل معلومات عنوانك مثل:

إقامة الوضع العائلي بلد المنشأ. مكان الميلاد.

أدخل معلومات حول العناوين المحلية فمثلا:

رقم المبنى. اسم الطريق. رقم الوحدة. الرمز البريدي. رقم إضافي. اكتب رقم هاتف منزلك.

اكتب البيانات عن عملك فمثلا:

الحالة الوظيفية. الخلفية التعليمية. اسم العميل. مسمى وظيفي. موعد التوظيف. منطقة العمل. اسم المركز التجاري. رقم هاتف العمل.

تحقق من البيانات والمعلومات.

انقر فوق أيقونة متابعة.

سيوجهك النظام إلى منصة أبشر

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اكتب رمز التحقق المعروض على الشاشة.

يعرض هاتفك رسالة تحتوي على رمز، قم بتدوينه.

انقر فوق رمز “أوافق على السياسة”.

وبذلك يتم إنشاء حساب للعميل في البنك الأهلي.

شروط فتح الحساب لدى البنك الأهلي

يحدد البنك الأهلي عددًا من الشروط التي يجب توافرها عند فتح حساب مصرفي جديد، وفيما يلي نلقي نظرة على أهم هذه الشروط التالية:-

يرجى إحضار المستندات الضرورية والصحيحة مثل:

جواز السفر الأصلي

نسخة طبق الأصل من وثيقة الإقامة.

نسخة أصلية من هويتك.

يرجى إحضار شهادة الميلاد والرقم الوطني وحضانة القصر.

قم بتمويل حسابك من الشهر الأول.

فوائد فتح حساب لدى البنك الأهلي

فتح حساب جديد مع البنك الأهلي السعودي يقدم للعملاء العديد من المزايا أبرزها: