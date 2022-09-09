نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة. بدأ التقديم في برنامج الابتعاث الثقافي 2022 أعرف شروط التقديم والتخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة أعلنت وزارة الثقافة عن بدأ التقديم في برنامج الابتعاث الثقافي 2022، وحددت الوزارة المجالات المطلوبة والشروط العامة التي يجب توفرها في الراغبين في التسجيل الإلكتروني للابتعاث الثقافي، والمعروف أن وزارة الثقافة السعودية تقدم العديد من الحوافز والمزايا لمن يحصل على المبتعث ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل البرنامج من رابط تقديم وشروط وألية التسجيل الإلكتروني والمجالات التي حددتها الوزارة للبرنامج.

شروط التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي

يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويتمتع بصفتي حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا. أن تكون المؤسسة التعليمية المراد الالتحاق بها مدرجة ضمن المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج. يشترط أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المدرجة في البرنامج الابتعاث. أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وأي مستند غير مطابق ومعتمد سوف يتم أستبعاد صاحب الطلب فوراً.

التقديم في برنامج الابتعاث الثقافي 2022

الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني engage.moc.gov.sa. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول. اختيار وتحديد التخصص المراد التقديم فيه. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المبتعث ورفع المستندات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات بعد مراجعتها ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب.

مجالات برنامج الابتعاث الثقافي

علم الأثآر.

التصميم.

المتاحف.

الآداب.

الفنون البصرية.

فنون الطهي.

مزايا البرنامج

تقدم وزارة الثقافة دعم كبير للمبتعثين وتوفر لهم العديد من المزايا مثل ما يلي.

تتحمل الوزارة كافة تكاليف الدراسة للبرنامج.

تقدم الضمان المالي وكذالك مصاريف المعيشة سواء للطالب و من يرافقه.

تقدم التأمين الصحي الشامل للمبتعث طوال فترة البرنامج.

تذاكر السفر ذهاباً وإياباً تتحملها وزارة الثقافة.

تقديم برامج إرشادية تركز على متابعة المبتعث وتقييم تطوره الأكاديمي ومد يد العون له لتحقيق تطلعاته.

موعد تقديم برنامج الابتعاث الثقافي

أعلنت الوزارة أن التسجيل متاح بداية من اليوم الجمعة الموافق 2022/09/09، ومستمر حتى الوصول للعدد المطلوب.

وزارة الثقافة السعودية

تعد وزارة الثقافة السعودية من الوزارات الهامة في الحكومة السعودية، فهي الوزارة المعنية بكافة شئون الثقافة في الماضي كانت تابعة لوزارة الإعلام، ثم تم فصلها وإستقلالها بأمر ملكي عام 2018، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، يترأسها الآن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.