نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج أحدث عروض سنترو الرياض من يوم 1 إلى 20 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سنترو الرياض، بداية من الأول من شهر سبتمبر الحالي حتى العشرين من الشهر يقدم متجر سنترو الرياض عروض رائعة على عدد كبير من المنتجات الموجودة بالمتجر سواء كانت منتجات غذائية أو منتجات منزلية ففي فترة العروض تكون قيمة تلك المنتجات بأسعار منخفضة كثيرًا عن سعرها الأصلي في الأيام العادية لهذا سارعوا بالشراء من سنترو الرياض قبل انتهاء العرض وتعرفوا على العروض المتاحة حاليًا ونوعية المنتجات المقدم عليها العروض في السطور القادمة معنا.

تخفيضات سنترو الرياض

سنترو الرياض من الأسواق التجارية الكبرى بالسعودية والذي يهتم كثيرًا كواحد من أفضل أفضل المتاجر بتقديم عروض وتخفيضات طوال الوقت على منتجات مختلفة ومتنوعة كل مرة من أجل إرضاء العملاء وتوفير فرص عديدة من أجل شراء المنتجات الهامة التي تحتاج إليها العائلة طوال الوقت بالتحديد منتجات الطعام والغذاء، إذ يقدم سنترو الرياض التخفيضات على الفاكهة والخضروات الطازجة وكذلك أنواع مختلفة من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة ولا يمكننا أن ننسى المعلبات والأرز والمكرونة ومثل تلك المنتجات الهامة التي لا غنى عنها في أي وقت وبأي منزل وفي فترة العروض يمكن الحصول على منتجين بسعر منتج واحد وتوفير الكثير من المال وهذا ما يسعى إليه سنترو الرياض كما اعتدنا طوال الوقت، وهناك أيضًا المنتجات المنزلية مثل الأواني والمقالي بمختلف الأنواع والأشكال والتي تحتاج إليها ربة المنزل باستمرار عندما تنتهي صلاحية الأواني القديمة ويمكننا أن نجد ذلك في سنترو الرياض.

عروض سنترو الرياض حتى 20 سبتمبر

يعلن سنترو الرياض عن العروض الجديدة لهذا الشهر التي تبدء من أول شهر سبتمبر حتى عشرين سبتمبر وهي مدة طويلة حتى يتمكن العملاء من شراء أهم الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للمنزل تلك الفترة وتتمثل العروض في:

كيلو من الموز حجمه صغيره سعره 16.95 ر.س.

خمسة كيلو أرز حارثم ماثا سعرهم 24.95 ر.س.

أربع عبوات حليب نادك لتر واحد للعبوة سعرهم 16.95 ر.س.

العروض السابق ذكرها على أهم المنتجات التي تقوم العائلة بشرائها طوال الوقت من أجل المنزل ويقدمها سنترو الرياض بأسعار قليلة تمامًا عن سعرها الأصلي كما نلاحظ بادروا بالشراء قبل نفاذ الكمية.