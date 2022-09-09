نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا بيجاس وعرض تقسيط السيارة من مجموعة الجبر بالسعودية للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط كيا بيجاس من مجموعة الجبر، من السيارات التي تلقى الكثير من الطلب في السعودية لعدة أسباب مختلفة هي سيارة كيا بيجاس التي تتميز بالمواصفات والإمكانيات الرائعة التي لا توجد في عدة أنواع أخرى من السيارات المتاحة حاليًا، ولكن تلك المزايا الموجودة بالسيارة جعلت سعرها مرتفعًا في السوق لهذا تقوم معظم المعارض الكبرى بالسعودية بتوفير عروض على سيارة كيا بيجاس خاصةً عروض التقسيط التي تسهل على العميل شراء السيارة بخدمة التقسيط المريح، حيث تتطلب تلك العملية مقدم معين وقسط شهري محدد أما عن مدة السداد فهي تختلف من مكان لآخر ولكن مع مجموعة الجبر تصل مدة التقسيط حتى خمس سنوات حتى يتسنى للعميل فترة أطول للسداد بدون ضغط في قيمة القسط الشهري ولمعرفة شروط تقسيط كيا بيجاس مع الجبر جروب تابعوا معنا.

مواصفات سيارة كيا بيجاس

في البداية يجب أن نعرفكم على مزايا السيارة للفئتين EX وLX:

فئة LX

قوة المحرك 100 حصان أما السعة فهي 1600cc.

تعتمد على البنزين في عملها حيث تستهلك لتر وقود واحد على مدار 17.5 كم.

ضمن سيارات السيدان التي تعتمد على خاصية جر العجلات الأمامية.

السعر 68.6 ألف ريال سعودي.

فئة EX

سعة محرك السيارة يشبه محرك الفئة الأولى أما القوة فهي 95 حصان.

الوقود المستهلك على مدار 17.8 كم هي لتر واحد.

أفضل فئات سيارة كيا بيجاس كما أنه يوجد بها عدد اثنين وسادة هوائية.

سعرها 56.8 ألف ريال.

عرض تقسيط كيا بيجاس من مجموعة الجبر

بعد معرفة مزايا سيارة كيا بيجاس للفئتين إليكم أهم شروط تقسيم كيا بيجاس مع مجموعة الجبر بالسعودية: