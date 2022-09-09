نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط الجوالات بدون تعريف الراتب للعاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بدون تعريف الراتب، تقدم العديد من الشركات والبنوك السعودية خدمات متنوعة سواء للمقيمين أو المواطنين مثل تقسيط الجوالات والتي تتطلب في الكثير من الأحيان وجود كفيل أو تقديم بيان تعريف للراتب، ولكن هناك خدمات أخرى مختلفة مقدمة للعاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على جوال بالتقسيط إذ لا تحتاج معظم الشركات أو البنوك وجود بيان تعريف الراتب وتكون مدة السداد طويلة والقسط الشهري قليل حسب ظروف العميل ولذلك فإننا اليوم بصدد تعريفكم على شروط الحصول على جوال بالتقسيط بدون تعريف الراتب وللعاطلين عن العمل

تقسيط جوالات بدون تعريف الراتب

تقدم تلك الخدمة في معظم البنوك لمن لا يملكون عمل ثابت ولا يمكنهم تقديم بيان تعريف راتب ولكنها تتطلب بعض الشروط من العميل المقدم على هذه الخدمة تتمثل الشروط في:

لا حاجة للكفيل لضمان العميل الحصول على الجوال بالتقسيط.

التمويلات قيمتها من أربعة آلاف ريال سعودي إلى ستين ألف ريال سعودي.

إذا كان المتقدم مقيمًا بالمملكة ويعمل في مؤسسة ما عليه أن يكون قد قضى مدة أدناها عام في موقعه الحالي وإذا كان مواطن فلا تكون المدة أدنى من ثلاثة أشهر.

اتفاق شروط التقسيط مع الشريعة الإسلامية.

المدة المحددة لانتهاء فترة سداد قسط الجوال هي أربعة وعشرين شهرًا أي عامين فقط.

العمر من ثلاثة وعشرين حتى خمسة وعشرين عامًا.

لا ضرورة لتقديم بيان تعريف الراتب.

شروط التقسيط حسب الراتب الشهري

بعد معرفة شروط التقديم على جوال بالتقسيط بدون تعريف راتب كما سبق التوضيح إليكم تفاصيل قيمة القسط الشهري التي تحدد وفقًا للراتب الشهري للعميل: