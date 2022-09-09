نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض زايروس للساعات اليوم الوطني السعودي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض زايروس للساعات اليوم الوطني السعودي 1444 .. الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يترقبون العديد من الماركات العالمية والسلاسل التجارية والمحال وغيرها من الشركات والبنوك أيضًا في العروض التي تقدم بالمواسم وآخرها الذي يقترب منها هي مناسبة اليوم الوطني السعودي في الذكرى الـ 92 لعام 1444 وهو اليوم الذي يحمل ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد الأراضي الحجازية تحت مسمى واحد وهو المملكة وتوحيد الأجزاء كاملة على يد الملك عبد العزيز آل سعود تحت راية العلم الأخضر ومن تلك العلامات التجارية هو متجر زايروس المخصص في بيع الساعات الفخمة والأنيقة وكذلك الأصلية .

عروض زايروس للساعات اليوم الوطني السعودي 1444

وتزامنًا مع الاحتفالات وكذلك الفاعليات التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

والتي يحضرها أشهر المشاهير في العالم أجمع وكذلك العالم العربي سواء فنون.

أو رياضة أو حتى غناء ورسم وغيرهم من أجل إحياء الحفلات فتشارك الكثير.

من الشركات والسلاسل التجارية الكبرى المواطنين في المملكة بتخفيضات.

وكذلك عروض وخصومات كبيرة على جميع المنتجات ووصلت حتى.

السيارات وغيرها من الأشياء المبيعة وذلك جذبًا للعملاء .

وكذلك من أجل تحسين الحركة الخاصة بالتجارة لديها.

ووضح متر زايروس في المملكة العربية السعودية العروض التي قام بنشرها.

والإعلان عنها في العيد الوطني وهي مجموعة مختلفة من الساعات .

داخل المتجر منها الرجالي وكذلك الساعات النسائية.

من أقيم الساعات النسائية ذات اللون الفضي تحصل عليها بضمان 3 سنوات.

كاملة بسعر مخفض 80 ريال سعودي .

وكذلك ارض على الساعة النسائية ستيل ذات اللون الأسود الراقي .

وكذلك بلون ذهبي ذات أشكال مختلفة وسعرها 80 ريال سعودي.

بينما الساعات الرجالي بالنوع ستيل المفضل للرجال متوفرة بلونين وهما الأسود.

والفضي بسعر 80 ريال سعودي.

أما عن الهدايا فإليك الطقم الخاص بالهدايا النسائية بالتصميم الفخم المميز.

وبالألوان الأسود والفضي وكذلك الذهبي بسعر 166.69 ريال سعودي.

وبالنسبة لأطقم الهدايا الرجالية الأنيقة التي تعطيك مظهرًا خاصًا بسعر 253.91 ريال سعودي.

كما توفرت محفظة رجالية جلد لونها عودي٬ وسعرها 80 ريال سعودي.

وهنالك الساعات النسائية ذات الطابع العصري والتصميم الحديث المودرن.

بألوان أنيقة وكذلك زاهية بسعر 80 ريال سعودي .

ولعشاق التميز ساعة ساعة إسترورتين النسائية الشهيرة ذات اللون الذهبي بسعر 65.22 ريال سعودي.