كيفية تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444 وطريقة استرجاع كلمة المرور بالخطوات

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عمر شويل - جدة تتيح منصة التعلم عن بعد “مدرستي” في المملكة العربية السعودية الآن للطلاب والمعلمين إمكانية تغيير أرقام هواتفهم المحمولة بسهولة، حيث أن منصة مدرستي التعليمية هي منصة أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التعليمية لكل من الطلاب والمعلمين، وستجد أدناه إرشادات مفصلة حول كيفية تغيير رقم هاتفك المحمول على منصة مدرستي وكيفية تسجيل الدخول بشكل صحيح إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك.
خطوات تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444
يمكنك تغيير رقم الهاتف المحمول لمنصة مدرستك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- ثم اكتب اسم المستخدم الخاص بك وانقر فوق الزر “التالي”.
- أدخل كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق تسجيل الدخول.
- ثم انقر فوق “مصادقة إضافية”.
- ثم سيتغير رقم الهاتف.
- ثم أدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك.
- يتم حفظ التغييرات.
كيفية تغيير البيانات على منصة مدرستي
يمكن القيام بتغيير البيانات عبر منصة مدرستي وفقًا للخطوات التالية:-
- يرجى زيارة منصة مدرستي.
- اكتب رسالة بريد الكتروني.
- ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك واضغط على Enter لتغيير البيانات.
- انقر فوق قائمة المدرسة وأدخل المعلومات التي تريد تغييرها.
- انقر فوق أيقونة الحفظ.
ماذا تفعل إذا نسيت كلمة مرور لمنصة مدرستي
إذا نسيت كلمة المرور التي تحتاجها لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية، فيمكنك إعادة تعيين كلمة المرور باتباع الخطوات التالية:
- يرجى زيارة منصة مدرستي.
- ثم انقر فوق المدخل لكل من الطلاب والمعلمين.
- ثم يتم كتابة اسم المستخدم.
- ثم انقر فوق الزر “التالي”.
- ثم اضغط على عبارة “نسيت كلمة المرور”.
- ثم يتم إدخال اسم المستخدم.
- ثم أدخل رمز التحقق.
- ثم انقر فوق التالي.
- اختر كيفية استعادة كلمة المرور الخاصة بك، إما باستخدام رقم هاتفك المحمول أو البريد الإلكتروني.
- يتم طلب الرموز عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
- ثم أدخل الرمز الذي تلقيته.
- ثم أدخل كلمة المرور الجديدة الخاصة بك.
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