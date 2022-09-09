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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في قياس للمعلمات 1444 والطريقة .. يتسائل الكثير من المعلمين والمعلمات عن الطريقة الصحيحة وكيفية التسجيل في اختبار القياس الخاص بالمعلمات والمعلمين في المملكة العربية السعودية وطريقة أداء الاختبار وكيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بالاختبار أو التسجيل والجدير بالذكر أن العبارات الخاصة بالتسجيل في القياس تصدرت مواقع البحث على الإنترنت وذلك بعدما أقبل عليها الكثير من الأشخاص لمعرفة كافة التفاصيل لشرحها لذويهم ولذا نوضح لكم في السطور التالية كل ما يخص هذا الاختبار أو التسجيل .

شروط التسجيل في قياس للمعلمات 1444

وقد أعلنت الهيئة الخاصة بالقياس والتقويم للنظام التعليمي في المملكة العربية السعودية بداية الخدمة.

الخاصة بالتسجيل في القياس بالنسبة للمعلمات داخل المملكة وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين .

الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2022 واستمرار عمليات التسجيل الخاصة بالمعلمات .

وحتى يوم 26 نوفمبر من نفس العام وذلك بالنسبة للاختبار الخاص بالتخصص .

سواء العام أو الخاص.

والذي يطلب من أجل حصول المعلمة على الرخصة الخاصة بالتدريس في مدارس المملكة العربية.

السعودية فيعد الاختبار من ضمن الشروط وكذلك الأوراق المهمة لكل معلم الحصول عليها.

وبه عدة اختبارات في اللغة العربية والرياضيات والإنجليزي.

وكذلك بالمواد العلمية والاختبار خاص.

بالكليات العملية وكذلك النظرية.

خطوات وكيفية التسجيل في قياس للمعلمات 1444

وبالنسبة للكيفية الخاصة بالتسجيل في هذا الاختبار لقياس المستوى المهني والعلمي والتربوي.

كذلك للمعلمات من خلال الموقع الإلكتروني وذلك عبر الخطوات التالية :-

فقط قم بالدخول إلى الموقع الخاص بمركز القياس على الإنترنت .

وبعدها قم بالضغط على كلمة المستفيد .

وبعدها قم بعمل حساب جديد شخصي خاص بك .

وبعدها قم بالضغط على كلمة الاختبارات المتاحة لك .

وبعدها اختيار كلمة كفايات المعلمين .

واضغط على تسجيل في الاختبار واختر متابعة المحوسب.

وستظهر أمامك الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

والاختبار الذي قمت باختياره اقرأها جيدًا .

وقم بالمتابعة والاستمرار .

وسيتحدد لك كل ما يخص الاختبار بالموعد والمكان.

وقم بمتابعة التعليمات الظاهرة.

وبالنسبة للشروط الخاصة بالتسجيل في الاختبار أن يكون الفرد أو المعلمة حاصلة على شهادة.

البكالريوس واجتازت الدرجة المطلوبة والمقررة في الامتحان المتخصص .

وكذلك العام مع توافر السنوات المحددة والمخصص للخبرة وتحقيق الدرجة المخصصة.

للاختبار وحضور واختيار مكان الاختبارات وموعدها .