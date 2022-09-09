نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات الحداد .. تعرف على العروض والمتاحة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات الحداد ، حيث أن شركة الحداد من أشهر المتاجر التي تتيح إمكانية الشراء والدفع بالتقسيط، حيث تمتلك ما يزيد عن 40 فرع على مستوى مدن المملكة العربية السعودية، مما يسهل على العملاء الوصول إلى أقرب فرع من محل السكن، مع العلم أن الشركة لا تشترط إحضار موافقة البنك لإتمام عملية الشراء، بل يتم التواصل مع البنك وتحويل المبلغ الإجمالي تلقائيًا إلى أقساط وذلك في خلال فترة وجيزة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام على الأكثر، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني عروض شركة الحداد في شراء الجوالات بالتقسيط، كما نوضح الشروط اللازم توافرها في العميل لإتمام عملية الشراء من خلال خطوات بسيطة.

عروض شركة الحداد للجوالات

تتيح شركة الحداد عدة عروض على الهواتف المحمولة، والتي من أبرزها ما يلي:-

جوال آيفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت لون أزرق وذهبي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G بسعر 5199 ريال بدلاً من 5529 ريال.

آيفون 13 برو ماكس 128 جيجا بايت ألوان أخضر، ذهبي، فضي، يدعم شبكة 5G بسعر 4799 ريال بدلاً من 5085 ريال.

شاومي 12 256 جيجا بايت رامات 12 جيجا بايت لون بنفسجي يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 3599 ريال سعودي.

هاتف أوبو رينو 7 256 جيجا بايت رامات 8 جيجا بايت يدعم شبكة 5G بسعر 1799 ريال سعودي.

هواوي نوفا 8 شريحتين يدعم شبكة الجيل الرابع 4G 128 جيجا بايت رامات 8 جيجا بايت، ألوان وردي وذهبي بسعر 1899 ريال.

شروط تقسيط جوالات الحداد

وضعت شركة الحداد بعض الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على جوال بالتقسيط من خلالها، ويتمثل ذلك فيما يلي:-

يشترط أن يمتلك العميل حساب في أي من البنوك المتعاقدة مع شركة الحداد للبيع بالتقسيط.

كما يشترط أن يمتلك العميل بطاقة ائتمانية.

كما يجب أن تكون البطاقة الائتمانية تتضمن مبلغ مالي يغطي قيمة الجوال.

كيفية تقسيط جوالات الحداد

بعد أن تعرفنا على الشروط اللازم توافرها، نقدم خطوات الحصول على الجوال بالتقسيط من شركة الحداد، وتتمثل فيما يلي:-