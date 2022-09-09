نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط جوالات آيفون وشركات التقسيط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط جوال آيفون، أجهزة الايفون أصبحت من أكثر أجهزة الجوالات التي يقبل عليها العملاء لامتلاكها مؤخرًا لاستخدامها في حياتهم اليومية ولكن لا يمكننا أن ننكر ارتفاع سعر جوالات آيفون التي تنافس أسعار الجوالات الأخرى، ولكن هناك بعض الأماكن التي تسمح للعملاء بامتلاك جوال آيفون بالتقسيط مع العلم أن خدمة التقسيط تتاح حسب شروط ولوائح معينة لا يمكن تخطيها وتحدد حسب المكان أو المتجر المختار لشراء جوال بالتقسيط من خلاله، ولمن يرغب في شراء آيفون بالتقسيط من أمازون أو شركة STC إليكم تفاصيل التقسيط فيما يلي.

شروط تقسيط جوال آيفون من أمازون

تختلف الشروط لتقسيط جوال من مكان لآخر ففي شركة أمازون يتم تحديد قيمة القسط ومدة السداد حسب نوع الهاتف وكذلك وفقًا للبطاقة الائتمانية للعميل والتي يتم من خلالها إتمام عملية شراء الهاتف بالتقسيط وكذلك حسب البنك، حيث يتم تقديم طلب للبنك من أجل امتلاك هاتف ما من أمازون بالتقسيط ويحق للبنك الرفض أو القبول من أجل إتمام هذه الخدمة.

وفي حالة الرفض يكون الحل هو خصم القيمة من محتوى البطاقة الائتمانية لهذا إذا كان العميل يرغب في امتلاك هاتف بالتقسيط عليه بتحديد الهاتف أولًا وإبلاغ المتجر بتفاصيل البنك من أجل التحقق من إمكانية الحصول على الجوال، أما في حالة القبول يتم تحديد قيمة القسط الشهري ويوم السداد، مع العلم أن التقسيط في امازون يتم حسب قواعد بسيط وفي نفس الوقت يتبع قواعد الشريعة الإسلامية.

تقسيط أيفون 13 برو من STC

من الهواتف التي عليها إقبال كبير من العملاء هو هاتف آيفون 13 برو فهو يتمتع بمواصفات عالية من حيث المساحة والسرعة ودقة الكاميرا وحفظ البيانات وما إلى ذلك لهذا توفر شركة الاتصالات السعودية الهاتف لعملاء باقة مفوتر بالتقسيط حسب العروض التالية: