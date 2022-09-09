نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر برجر البيك الجديد بعد التحديث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر برجر البيك الجديد بعد التحديث وإضافة القيمة المضافة على كافة وجبات وساندوتشات المطعم، حيث أنه من أفضل وأشهر المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة والفراخ البروستد في المملكة العربية السعودية، والذي ذاع صيته في كافة مدن المملكة وخارجها لما يتميز به من مذاق شهي وخدمة مميزة وأسعار مناسبة حتى بعد الزيادة الأخيرة، مع العلم أن مطعم البيك يمتلك عدد كبير في الفروع في معظم محافظات السعودية تفتح أبوابها منذ الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية ليلاً، وفي المقال خلال الفقرات التالية نقدم لجميع متابعي موقع ثقفني أسعار وجبات البيك وسعر البرجر بعد زيادة الأسعار مؤخرًا.

سعر برجر البيك الجديد

يعتمد مطعم البيك في الأساس على تقديم الوجبات التي تتكون من الدجاج، إلا أنه في الفترة الأخيرة قام بإدخال البرجر كنوع إضافي إلى وجباته.

وعلى الرغم أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية إلا أنه نال إعجاب رواد المطعم لما يتمتع به من مذاق شهي.

وذلك بفضل الإضافات المتنوعة التي تشمل الخس، الطماطم، الصوص، حلقات البصل، والجبن، وفيما يلي نقدم أسعار البرجر:-

سعر دبل برجر البيك 9 ريال سعودي.

برجر فيليه دجاج بسعر 5.5 ريال.

سعر برجر دجاج فيليه بالجبن 6 ريال.

منيو وجبات البيك بالأسعار

يقدم مطعم البيك عدد كبير من الوجبات المختلفة للعملاء، والتي من أبرزها ما يلي:-

وجبة جمبري جامبو تتكون من عدد 10 قطع مع بطاطس وخبز وصوصات بسعر 37.5 ريال.

وجبة جمبري جامبو 12 قطعة مع الخبز والبطاطس المقلية والصوصات بسعر 50.5 ريال.

متوفر وجبة جمبري اقتصادية حار أو عادي بسعر 28 ريال فقط.

وجبة فيليه سمك عدد 6 قطع بسعر 15 ريال.

وجبة مسحب دجاج البيك عدد 7 قطع مع الخبز والبطاطس بسعر 18 ريال.

كما يوجد وجبة مسحب فراخ البيك 10 قطع حار أو عادي بسعر 21 ريال.

وجبة البيك عدد 8 قطع دجاج حار أو عادي بسعر 28 ريال.

وجبة دجاج البيك عدد 4 قطع سواء عادي أو حار بسعر 21 ريال.

أسعار مشروبات وآيس كريم البيك

كما يقدم البيك آيس كريم ومشروبات متنوعة، وتتمثل الأسعار فيما يلي:-