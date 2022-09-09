نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تأشيرة التأهيل الشامل والمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة التأهيل الشامل والمستفيد .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن إمكانية والطريقة الخاصة باستخراج التأشيرة الخاصة بالتأمين الشامل للتأهيل وكذلك الفئات المستفيدة من خلال موقع ساند 1444 فيتم استخراجخا من برنامج ساند والذي يدعم العديد من الفئات والأفراد المستفيدة وكذلك الأولى بالرعاية وهم ذوي الإعاقة لمنحهم حقوقهم وإلحاقهم بالوظائف والتدريب على العمل . ويقدم البرنامج الخاص بتأهيل ذوي الإعاقات دعم مالي كامل للمستفيدين والمستحقين وكذلك ينبغي عليهم التسجيل لمنحهم الدورات الخاصة بالتأهيل والتعايش مع المجتمع وهذا وفقًا لوزارة الموارد البشرية السعودية وكذلك التنمية الاجتماعية. استخراج تأشيرة التأهيل الشامل والمستفيد وبالنسبة للطريقة الخاصة باستخراج التأشيرة والأوراق اللازمة للتأهيل الشامل من وزارة الموارد. البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قم باتباع هذه الخطوات. كيفية إمكان استخراج تأشيرة تأهيل شامل أولًا قم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص ببوابة ساند الرسمي . وبعدها قم بتسجيل بياناتك بشكل كامل. واكتب رقم الهوية والإقامة. واكتب كلمة السر الخاصة بك . واضغط على كلمة تسجيل . واترك الصفحة للتحميل قليلً. ا وبعدها ستظهر أمامك قائمة بها عدة اختيارات . قم باختيار قسم التأشيرات واختر من الخانات التي أمامك كلمة ذوي الإعاقة. واختر المهنة التي تطلبها . والتي سيتم قدوم إليها ووضح جنسية الفرد. وقم بإرفاق كافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة كافة البيانات التي قمت بتسجيلها. وإدخالها واضغط على كلمة موافقة وإقرار بذلك. رقم المستفيد في التأهيل الشامل ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكنك معرفة الرقم الخاص بكل مستفيد في برنامج التأهيل الشامل. من خلال المنصة المشهورة في المملكة العربية السعودية وهي ساند . قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الاجتماعية . وبعدها عبر ساند واختر كلمة خدمات إلكترونية وقم بإدخالك للرقم الخاص بالهوية. واكتب الرمز المرئي الذي أمامك للتحقيق. واضغط على كلمة بحث . وستظهر أمامك المعلومات الخاصة بك والتي من بينها الرقم الخاص بالمستفيد. والجدير بالذكر أن الشروط الخاصة بالتسجيل والحصول على تأشيرة التأهيل. أهمها أن يكون الفرد حاصلاً على الجنسية السعودية وكذلك له محل إقامة ثابت داخل المملكة. وأن يكون عمره سنتين وحتى يصل 45 سنة .

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