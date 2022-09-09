نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وفروع مطعم البيك .. لكل عشاق البيك الأسعار بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وفروع مطعم البيك في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث أن البيك من أشهر وأكبر مطاعم الوجبات السريعة في السعودية، والتي تقدم الدجاج البروستد التي يعشقها الكبير والصغير، وذلك بأسعار مناسبة مقارنة بالطعم الشهي والمذاق المميز بفضل خلطتها السرية التي ينفرد بها البيك، كما يقدم المطعم وجبات بحرية، أطباق جانبية، مشروبات غازية وعصائر طازجة، سلطات متنوعة، بالإضافة إلى نكهات مختلفة من الآيس كريم، كل هذا ولا ننسى تقديم العاملين في جميع فروع المطعم خدمة ذات كفاءة عالية للعملاء، وفي المقال نقدم من خلال موقع ثقفني عناوين فروع البيك في مختلف مدن المملكة، إلى جانب منيو الوجبات والأسعار.

منيو وفروع مطعم البيك

تقدم جميع فروع مطعم البيك في السعودية نفس الوجبات المضافة إلى المنيو وذلك بأسعار موحدة، وفيما يلي نستعرض أسعار الوجبات والساندوتشات، كما نستعرض عناوين الفروع.

منيو وجبات مطعم البيك

وجبة مسحب عبارة عن 7 قطع من الدجاج وخبز وبطاطس مقلية وصوص بسعر 10.5 ريال.

وجبة البيك 8 قطع مع خبز وبطاطس وثومية بسعر 27 ريال.

كما متوفر وجبة دجاج البيك وهي عبارة عن 4 قطع من الدجاج مع ثومية وخبز وبطاطس مقلية بسعر 14 ريال.

وجبة مسحب عبارة عن عدد 10 قطع من الدجاج مع خبز وبطاطس بسعر 14 ريال.

وجبة بيج البيك عادي أو حار بسعر 11.5 ريال.

منيو جمبري البيك

وجبة جمبري جامبو عبارة عن عدد 8 قطع، خبز، صوصات متنوعة، بطاطس مقلية، وذلك بسعر 29 ريال.

وجبة الجمبري الاقتصادية عبارة عن 10 قطع من الجمبري، خبز، بطاطس، صوص، كل هذا بسعر 21 ريال.

ساندوتشات البيك

شاورما بالثومية بسعر 4.5 ريال.

ساندوتش شاورما بالطحينة بسعر 4.5 ريال.

شاندوتش دبل برجر دجاج فيليه بسعر 10 ريال.

عناوين فروع البيك في السعودية