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عمر شويل - جدة عروض السيارات بالتقسيط 466 ريال الراجحي .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بالسيارات بالتقسيط والخصومات وكذلك خدمات التقسيط وجدولة السعر الخاص بالسيارة فيسعى الكثير من المواطنين في المملكة إلى تملك سيارة تقضي بها احتياجاته وكذلك تفيد كافة أفراد أسرته بالإضافة إلى ذلك لا تؤثر بسعرها على اللوازم الشهرية التي يحصل عليها ولا تؤثر بقسطها في تقليل الإنفاق لدى الأسرة فيقبل الكثير من الأشخاص سواء بالبحث عبر مواقع البحث الإلكتروني عن هذه العروض الخاصة بالتقسيط وإمكانية التقسيط لأطول فترة ومدة سداد بجانب أن يكون القسط قليل لا يؤثر في الشخص وتختار السيارة التي تريدها بلا تحويل راتب أو حتى وجود ضامن لاتمام العملية أو الاستفسار والتوجه إلى المعارض والفروع الخاصة بالشركات وكذلك البنوك .

عروض السيارات بالتقسيط 466 ريال الراجحي

وتتنافس الكثير من الشركات وكذلك المعارض ووكلاء الشركات العالمية في المملكة.

العربية السعودية مع بعضها البعض وكذلك البنوك مؤخرًا في تقديم العروض الأقل.

في قيمة التقسيط للفرد بجانب أطول فترة سداد دون إجباره على شئ من تحويل.

الراتب أو إحضار كفيل أو ضامن قتمكنهم من الحصول على السيارة.

بأبسط الإجراءات والأوراق وكذلك بأسهل الشروط.

ويقدم بنك الراجحي الذي يعد من أقدم المصارف في المملكة العربية السعودية.

أسهل الشروط في نظير تقدديمه لكافة الخدمات والتي من اهمها تمويل شراء.

السيارات الجديدة وكذلك المستعملة بالراتب الأقل وكذلك التمويلات العقارية.

والشخصية وكذلك يمكنه أن يمولك لسداد الديون الخاصة بك فهو من أقوى البنوك.

لإخراج مخارج التمويل لمساعدة المواطنين السعوديين سواء أكانوا من أبناء المملكة.

أو وافدين أجانب لغرض العمل .

وكذلك يخيرك البنك في تمويلك وطلبك للتمويل بين اثنين من الخيارات أحدهما.

أن تقوم بتحويل الراتب على البنك وتقوم بصرف باقي الراتب بعد سحب مبلغ.

التقسيط أو القسط والخيار الثاني أن يكون الفرد هو من يقوم بالسداد دون تحويل.

الراتب وكذلك في السيارات المستعملة فقد جاءت بقسط شهري 466 ريال سعودي.

وكذلك بضمان 3 سنوات للسيارة بجانب أن نسبة الزيادة السنوية 8 % بفترة تأجير.

تصل 3 سنوات والدفعة الأخيرة يدفع فيها الشخص نصف المبلغ ودون الحاجة.

لكفيل فقط بسجل ائتماني جيد يشهد لك بعدم التعثر.