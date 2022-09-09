أحصل على موافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب علي طلب تمويلك وبإيداع نقدى سريع

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عمر شويل - جدة أحصل على موافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب علي طلب تمويلك ، عرض تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية الحصول على المبالغ المالية من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة.

تمويلك ميسر بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

أستلم تمويلك فورى بدون تحويل الراتب وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن للحصول على الموافقة الفورية والمبدئية علي طلب التمويل الشخصي ، يعتبر هذا العرض التمويلي واحد من أهم العروض التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، كما توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل من خلال هذا المنتج خيارات للسداد عديدة والتى يمكن أن يستفيد بها العميل في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية تناسب جميع إلتزاماته المالية ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما يمكن أن تتعرف أيضاً علي أهم الشروط التي حددتها الشركة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب.

ما هى إمتيازات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل ؟

عملت شركة مرابحة مرنة للتمويل علي توفير العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي. قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة هذا المنتج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة مرابحة مرنة للتمويل. يمكن أن يحصل العميل علي موافقة سريعة وفورية مبدئية علي طلب التمويل الشخصي وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء. يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل حتي 5 سنوات. يمكن أن يطلع العميل علي المزيد من العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، واختيار المنتج الذي يناسب إحتياجاته. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من تلك العروض التمويلية المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل.

الشروط والمعايير الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

يجب عند التقدم بالطلب أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 18 سنة.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من هذا المنتج.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي.

أهم المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل