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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم ريف الشروط وخطوات التسجيل في البرنامج سجل واحصل على الدعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من مستحقي دعم ريف عن موعد صرف الدعم حيث هناك فئات تستحق الدعم مما يمارسون العمل فى مايخص القطاع الزراعي وهو ماسوف نتناوله بالتفصيل بداخل المقال حيث نوضح اهم الفئات التي تستحق دعم ريف وشروط الاستحقاق وكيفية التقديم والتسجيل للحصول على الدعم، حيث يواصل صغار العاملين بالقطاع الزراعي والفئات المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة أيضاً البحث عن شروط وخطوات التسجيل في برنامَج دعم ريف المقدم من المملكة السُّعُودية، ويعتبر برنامج دعم ريف هو واحد من أهم برامج الدعم التي تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديمها إلى المواطنين، وهو برنامج يتخصص في تقديم الدعم إلى الفئات المنتجة بالمملكة العربية السعودية وصغار العاملين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى المقيمين في الريف ويعملون في المشاريع الصغيرة ويهدف البرنامج إلى تشجيع صغار المزارعين من أجل النهوض بالمشروعات الزراعية، ودعم ريف هو أحد برامج الدعم المادي المقدم من الحكومة السُّعُودية لأبنائها، وذلك تشجيعاً لهم لتكبير مشاريعهم وتنمية المجال الزراعي والنهوض به، لذلك يود العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة من التقديم إليه والاستفادة من الدعم الذي يقدمه.
موعد صرف دعم ريف لشهر سبتمبر:
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف دعم الريف للأشخاص المستفيدين، حيث يتم الصرف في يوم 1 من كل شهر ميلادي ويستمر نزول الدعم في حسابات المستفيدين لمدة 10 أيام.
أهم الفئات التي تستحق الحصول على دعم ريف:
- العاملين في مجال إنتاج عسل النحل.
- الأشخاص الذين يعملون في مزارع الأسماك.
- المواطنين الذين يعملون في إنتاج البن العربي.
- المواطنين الذين يعملون في قطاع الثروة الحيوانية.
- المواطنين الذين يعملون في مجال تربية المواشي.
- الأشخاص الذين يعملون في مجففات الفواكه الاستوائية.
- الأسر الريفية الفقيرة العاملون في مجال إنتاج زراعة المحاصيل الزراعية.
- العاملون في مجال الورود.
الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم ريف:
- أن يكون ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم في السعودية.
- يبدأ عمر المتقدم 22 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.
- الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 6 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.
- عدم تجاوز مشاريع الدعم 3 مشاريع.
- أن لا يكون الشخص المتقدم عامل في القطاع الخاص والحكومي.
- ويشترط وجود حساب بنكي جاري باسم المتقدم.
كيفية التسجيل في دعم ريف:
- ادخل على رابط منصة ريف الإلكترونية.
- أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة ريف.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- إدخال البيانات المطلوبة أثناء عملية التسجيل (الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رمز التحقق، رقم الجوال، كلمة المرور).
- إدخال كود التأكيد المرسل إلى الجوال.
- بعد ذلك يقوم بالانتقال إلى صفحة الدعم الخاصة ببرامج التنمية الريفية.
- قراءة الشروط والأحكام جيداُ ثم الموافقة عليها.
- الضغط على أيقونة تسجيل بعد التأكد من كافة البيانات المدخلة.
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