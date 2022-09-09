امتلك سيارة مستعملة بمقدم 2000 ريال بالسعودية 

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عمر شويل - جدة يمتلئ سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بالكثير من السيارات الحديثة والقديمة نسبيا فيمكنك الحصول على سيارة حديثة الإصدار أو قديمة الإصدار ويبقي الإختيار لك لتفاوت الأسعار بين السيارات في الأسواق السعودية، سنعرض أرخص سيارات مستعملة بالسعودية. حراج سيارات مستعملة للبيع: يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام لها في عام 2008. السيارة تويوتا كامري متاحة للبيع في مدينة حائل السعودية. تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة في الأسواق بسعر 15000 ريال سعودي. تمتلك السيارة تويوتا كامري ناقل للحركة أوتوماتيك. السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 96000 كيلو متر. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. تم توافر السيارة تويوتا كامري بلون خارجي أبيض. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0580859898 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966580859898. سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة: فرصة للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي. بينما يمكنك الحصول عليها بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة تبوك السعودية وأول إستخدام لها في العام 2006 ميلاديا. السيارة تويوتا كامري بها ناقل حركة أوتوماتيك ومتوفرة بلون خارجي رمادي. السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 220000 كيلو متر. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0563159698 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966563159698. سيارات مستعملة للبيع في السعودية: فرصة رائعة بسعر مذهل وأيضا مع توافر نظام التقسيط سيارة تويوتا كامري للبيع في مدينة الجبيل السعودية.

أول إستخدام للسيارة تويوتا كامري في عام 2007 ميلاديا.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بالتقسيط بسعر 8500 ريال سعودي.

يمكنك تقسيط السيارة تويوتا كامري بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري سجلت في عداد الممشى 17600 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري بها ناقل للحركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي سماوي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري مستعملة البنزين.

السيارة تويوتا كامري تضم مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة بالتقسيط يرجي الإتصال على الرقم 0582922455 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582922455.

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