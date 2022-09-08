نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض مشترياتك بدون دفعة أولي ولا كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض مشترياتك بدون دفعة أولي ولا كفيل ، قرض شخصي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء المشتريات ، حيث جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي تقدمها شركة كوارا للتمويل للأفراد داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، وتتيح شركة كوارا للتمويل لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من برنامج قرض المشتريات من خلال إجراءات سريعة وسهلة وسداد مبلغ القرض على أقساط مرنة. برنامج تمويل المشتريات من شركة كوارا للتمويل يتوفر في المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل .

شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم تلك الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة العديد من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات المواطنين.

برنامج تمويل المشتريات واحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية.

قرض المشتريات من شركة كوارا متاح بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

هذا البرنامج التمويلي متاح لطالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً.

الموظفين في كافة القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل المشتريات من بنك كوارا للتمويل.

لا يحتاج هذا البرنامج التمويلي إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض شركة كوارا للتمويل للمشتريات بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل المشتريات من شركة كوارا للتمويل حتي 3 سنوات.

هذا البرنامج التمويلي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

برنامج تمويل المشتريات من شركة كوارا للتمويل لا يحتاج إلى وجود دفعة أولي.

توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على برنامج تمويل المشتريات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. الوثائق والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب تمويل المشتريات من شركة كوارا للتمويل يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني لشركة كوارا للتمويل علي الإنترنت.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي ، يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب لأخر ثلاثة أشهر.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب لأخر شهر وذلك لاستكمال جميع الإجراءات.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم شهادة مدد وأجور وذلك إذا كان العميل من موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

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